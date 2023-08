Proponen construir un Hospital Público de Animales en CABA

Mucha gente está preocupada por sus mascotas, entabla con ellas una relación de afecto sólida y profunda, al punto de considerarlas su verdadera familia. Y en este contexto, los servicios de salud para ellas son otra preocupación.

Pablo Chiesa, abogado laboralista, ser refirió a un proyecto para construir un hospital público de Animales en CABA, indicando: “En Ciudad de Buenos Aires, el 70% adopta la mascota como compañero de vida.

El abandono animal y el maltrato es muy alto, ves en algunos balcones perros atados, que se mojan, la pasan mal con el frío, es muy complicada la situación en la ciudad y no hay una inclusión a las mascotas".

El entrevistado contó que tiene en su departamento cinco perros, todos recuperados, uno de la provincia de Buenos Aires, uno de la Costa y tres de Capital, mas cuatro gatos.

"Yo sé lo que gasto por mes en alimento balanceado, en veterinario y no le doy comida chatarra. No es una cosa, es un miembro de mi familia. Duermen conmigo. Si queres animales querelos bien, sino no los tengas. Entonces, como conozco el adiestramiento, la comida, el mantenimiento, la salud del animal, el costo es enorme, más lo que estamos padeciendo con la economía argentina".

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), contó que para desarrollar la idea "estuve trabajando con algunos empresarios y pymes que están dispuestos a hacer una contribución económica, para la creación de un hospital público para animales, para todo tipo de animal.

Ese hospital lo podemos ubicar en el sur de la ciudad de Buenos Aires, allí hay lugar para hacer un hospital de esta envergadura, es de fácil acceso, no hay muchas casas, hay fábricas y lugares abandonados que la ciudad puede utilizarlos para crear un hospital que tenga tres pisos dedicados a las mascotas".

Plantean que haya un sector de adiestramiento, otro sector veterinario, otro de primeros auxilios, otro sector para canino y felino. "Se puede hacer y generas puestos de trabajo", sumó.

“Tiene que ser gratuito porque el financiamiento es con fondos privados, pero la administración es con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, qué beneficio van a tener los emprendedores, contribuyentes, empresarios que quieran aportar, el Gobierno tiene que hacer una contribución indirecta, por ejemplo tenés un local de lo que sea, ayúdalo con la habilitación, ingresos brutos, tenés que ayudarlo", remarcó.

Sostiene que hacerlo genera empleo, y también formación académica en los alumnos de último año de la carrera de medicina o veterinaria,

“Mi competencia es en Ciudad de Buenos Aires y compito para jefe de gobierno el domingo, voy a seguir con esta iniciativa, más allá del resultado del domingo. Esto es lo que piden los porteños”, completó.