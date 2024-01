Pocos argentinos utilizan la Inteligencia artificial en el trabajo

Uno de los temas principales de debate ante su advenimiento es si la IA sustituirá puestos de trabajo dejando por consiguiente a mucha gente fuera del sistema laboral.

Por eso es que es de interés conocer la frecuencia y la intensidad con que es utilizada en la Argentina este método tecnológico a través de una encuesta.

El Interactivo, (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) entrevistó a Tomás Bence Pieres, responsable de contrataciones de Hiring Room at Jobint, quien a su vez comentó: “En lo que va del día usé dos veces la inteligencia artificial, para hacer un par de consultas aplicadas a temas personales y respecto a tareas laborales.

“La encuesta hablaba de cuántos argentinos utilizaban inteligencia artificial en tareas laborales, con lo cual creo que dentro de ese 30% de argentinos que utilizan, aplican inteligencia artificial a tareas de trabajo. Cuando analizamos esto con el resto de la región es el país que menos aplica la IA al trabajo”, reveló.

Menos interés



“No podemos dar con certeza el porqué los argentinos la usamos menos, sí en la encuesta menciona los motivos por los cuales no se fomenta tanto en el trabajo. Creo que Argentina es un país con muy buenos recursos y muy tecnológico".

"De hecho hay empresas en el mundo que vienen a buscar recursos humanos como desarrolladores, programadores acá a la Argentina, con lo cual no creo que venga por ese lado, creo desde lo personal hay un montón de argentinos que usan en si día a día inteligencia artificial para temas personales".

Creo que acá, esta es una opinión personal, creo que hay dos temas, primero que la inteligencia artificial esta todavía profundizándose en las organizaciones. Hay un montón de cosas por descubrir y creo que las compañías en algún punto, esto se ve reflejado en la encuesta, no fomentan demasiado el uso y en algunos casos hasta se prohíbe la utilización de IA para temas relacionados al trabajo".

"Por diferentes temas, quizás por miedos, porque se piensa que la inteligencia artificial se piensa que tiene ciertos sesgos pero creo que este 30%, si hacemos esta encuesta en los años que vienen, seguramente va ir subiendo la cantidad de personas en Argentina que usen la IA”, consideró Pieres.

Utilidad de la herramienta



“Creo que la herramienta de la inteligencia artificial si se la ve como una herramienta donde ayuda a agilizar procesos, ahorrar tiempos, hasta eficientizar algunas cuestiones, es una herramienta muy útil y creo que en una entrevista sería bien valorado".

"Ahora, si canalizamos el 100% de nuestras tareas por inteligencia artificial y no aplicamos conocimientos y demás, seguramente haya cierto tipo de dudas. Creo que como toda herramienta hay que saber utilizar, hay que saber aplicarla en el trabajo y creo que hay que seguir dándole la impronta nuestra, nuestros punto de vista, no tiene que ser algo súper absoluto lo que nos de la IA, hay que también interpretar algunas cuestiones”, advirtió.



“No puedo dar una respuesta a si estamos más controlados o no con la inteligencia artificial. No conozco bien el trasfondo de todas las consultas que se hacen por ejemplo en ChatGPT y demás, dónde van a parar, no soy especialista en eso".

"Sí creo que hay un montón de miedos cuando irrumpen este tipo de tecnologías, como pasó con internet y surgió el año pasado, cuando empezó a calar más hondo el ChatGPT inmediatamente se pensó que iban a perderse un montón de puestos de trabajo y creo que en la encuesta vemos, se ve que es uno de los principales miedos, por qué no se usa IA, porque se cree que se van a reemplazar puestos de trabajo, ese quizás es uno de los principales miedos, que se va a depender demasiado de la inteligencia artificial y se va a perder el sentido común que aplica el ser humano".

"También el tema de seguridad que nos da la información, hay miedos que todavía se tienen pero creo que son cosas que de a poco se van ir asumiendo y entendiendo cómo aplicarlo. Es una herramienta que tenemos que tomar para agilizar tiempos, para ser más eficientes en algún punto pero siempre dándole el condimento humano que es importantísimo”, apuntó finalmente.