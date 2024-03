Organizaciones sociales y políticas se manifestaron en Mendoza

Día lunes de protestas en todo el país. Esta vez no solo fue el Polo Obrero, también lo hicieron, agrupaciones sociales y políticas de otros signos. Bajo la consigna “El hambre no espera”, organizaciones sociales y sindicales realizarán más de 500 cortes y manifestaciones en todo el país, por la falta de alimentos para comedores y merenderos.

Con la consignación de protestar por la profundización de la pobreza y la quita del apoyo a merenderos y comedores comunitarios, organizaciones sociales se hicieron sentir en Mendoza.

Aspectos que los resaltó a Ciudadano.news en plena marcha de protesta por las calles mendocinas, el dirigente de la organización Nuestra América, Gastón Donato expresó: "A esta medida lo que lo que busca es poder visibilizar que el conjunto de la sociedad pueda ver que el Gobierno nacional está ahogando una estructura, una red de cosas socio comunitaria de merenderos y comedores comunitarios que tratan de resolver diariamente hace muchos muchos años".

Y amplió: El problema de la inseguridad alimentaria que sufren nuestros pibes, nuestras vivas nuestros adultos mayores y la comunidad en general de las barriadas populares y el campo profundo".

Al referirse a la magnitud de lo que implican las medidas tomadas por el gobierno nacional, destacó: "El presidente Javier Milei han cortado todas las líneas de suministro de alimentos para esta red inmensa de miles y miles de merenderos y comedores comunitarios que se vienen llevando adelante durante muchos años a la vez".

Y completó: "Se está avanzando sobre récord, un recorte brutal sobre el programa del salario social complementario llamado en el Gobierno anterior como el Potenciar Trabajo que lo que busca es hacer un recorte sobre los ingresos los trabajadores de la economía popular, por lo que hoy nos movilizamos para poder reclamar sobre esto mostrar visibilizar esto porque los medios".

Al responder si la protesta en calles y rutas alcanza, advirtió: "Tiene que entender que estos son recursos que lo único que se logra cortando es generar más problemáticas social, más conflictividad social, más vulnerabilidad y en algún momento esto es una ebullición que no va a parar entonces la gente no se va a quedar muriendo hambre en las casas, se va a cortar los ingresos en algún momento esos ingresos van a tener que volver porque si no la gente va a salir a la calle y por lo menos ahora estamos organizados".

"Yo creo que lo que tiene que entender el Gobierno es que en algún momento, si siguen adelante con con el ajuste brutal de las tarifas, de cortar todo lo que tiene que ver con la con la industria nacional y demás eso se va complicar".

Producción periodística: Daniel Gallardo