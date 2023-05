‘Paula’ (nombre ficticio) salía para el colegio de su hija cuando recibió un llamado por WhatsApp. Era un hombre que decía ser operador de Mercado Libre y le explicaba que le habían hackeado todas sus cuentas y tenía una compra en proceso de dos neumáticos por 120 mil pesos cada uno. El sujeto explicó que llamaba para verificar que la mujer era realmente quien había realizado compra.

Según reconstruye el diario La Mañana de Neuquén, ‘Paula’ tuvo que detenerse unos minutos a pensar qué estaba sucediendo, pero siguió conversando con el hombre por unos 15 minutos. Es que todo parecía muy real, y la persona que la llamaba, además, la presionaba para que ‘colaborara’ con el supuesto proceso de verificación.

"Queremos saber si sos vos, porque aparentemente una persona te hackeó todas tus cuentas, inclusive Mercado Pago y tus contraseñas de ‘Homebanking’", le dijo el falso operador.

'Paula' respondió segura: "No fui yo". Y pensó que con eso bastaba. Pero no, el timador insistió para que siga el proceso. Varias veces le insistió para que, desde la Play Store, descargara una aplicación. Es probable que esa app fuera a darle al estafador acceso remoto total al teléfono de la víctima. Pero la mujer, a pesar de la presión que ejercía sobre ella el hombre, desistió.

"Me dijo: 'A ver si entendés, acá la perjudicada sos vos. Si no colaborás, la compra no se puede cancelar y este viernes estarías pagando la primera cuota. Estoy para ayudarte'. Yo le dije que me daba miedo lo que me decía, y vuelve a decirme: 'A ver si tomás dimensión de la situación: tienen todas tus contraseñas, hasta te pueden sacar un crédito en el banco. A ver si estás entendiendo'. Pero le pido que me deje pensar a ver qué hago", recordó ‘Paula’.

"Cuando iba a entrar al Play Store, porque me estaba convenciendo, me dijo que le avise inmediatamente cuando estuviese para bajar una aplicación. Llegué hasta Play Store y ahí me frené. Corté la comunicación", contó.

Inmediatamente, la víctima pidió ayuda por la app oficial de Mercado Pago (en el apartado ‘Cómo podemos ayudarte’ está la opción de contactar a un operador) y un asesor la llamó en apenas 30 segundos. Le describió la situación y pudo corroborar que sus cuentas no habían sido hackeadas y estaba todo orden. El asesor le dijo además que Mercado Libre o Mercado Pago nunca realizan llamadas por WhatsApp y que ya habían recibido consultas del mismo tipo.

Según detalla el medio neuquino, a un joven intentaron estafarlo de la misma manera unas semanas antes que a ‘Paula’. En este caso, la llamada del falso operador de Mercado Libre, también por WhatsApp, fue por la compra de un aire acondicionado.

El estafador incluso le proporcionó el nombre de la persona que supuestamente le había hackeado la cuenta para hacerse de sus datos y comprar el artefacto.

El falso asesor procedió de la misma forma, metiendo miedo y presión para que cooperara con el apócrifo proceso de verificación, de lo contrario, la compra iba a ser ejecutada. El joven se dio cuenta del ardid cuando preguntó qué otras cuentas le habían hackeado. El estafador le dio el dato de bancos donde él no tenía cuanta, por lo que el engaño no prosperó.

Sin embargo, como en el caso de ‘Paula’, se trató de una llamada larga y de mucha tensión, que le hizo pasar un muy mal momento.