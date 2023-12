Navidad solidaria: una mendocina colocará un mesón en su casa para que cenen los más necesitados

En esta Navidad, la generosidad y el espíritu solidario de una mendocina brillan con luz propia. Hace ya cuatro años, Lilia Real, abrió las puertas de su hogar para crear un merendero, convirtiéndolo en un faro de esperanza para aquellos que enfrentan la adversidad en su comunidad.

Lilia fue testigo de las necesidades urgentes que enfrentan sus vecinos, motivándola a tomar acción y marcar la diferencia. Por lo que la empatía la llevó a seguir sumando corazones, por lo que este 24 de diciembre, a las 21 horas, en el Kiosco el Pela, ubicado en Montes de Oca 1574 del departamento de Godoy Cruz, tanto ella como su familia llevarán a cabo una noble iniciativa para ofrecer apoyo a aquellos que más lo necesitan. Se instalará un mesón especialmente destinado para las personas que no tienen un lugar, ni alimentos para comer, aquellos cuyas vidas diarias reflejan una realidad que no deberíamos pasar por alto.

“Una rica comida, una bebida para brindar. Así deberíamos estar todos una cena y un brindis. Yo te aseguro y sé lo que es pasar una noche buena con mis hijos, acostarse a las 21 por no tener nada. El dolor y la angustia no se la deseo a nadie. Hoy puedo decirte, vení y pasa una noche buena con nosotros”, escribió en un posteo en su cuenta de Facebook.

Lilia entiende lo que significa pasar una nochebuena sin nada, acostándose a las 21 horas con hijos a cuestas. El dolor y la angustia que experimenta en esa situación son sentimientos que no desea para nadie, por lo que le manifestó a Ciudadano News, "Hace más de 20 años mis niños eran chiquitos y nos tuvimos que acostar un 24 a las 21 con una taza de té. Me marco la vida. Y solo dije que algún día voy a poder invitar a comer a toda persona que esté en situación de calle, cartoneros, gente sola familia que no tenga nada. Y acá estamos cumpliendo" resaltó con el corazón abarrotado de solidaridad.

Y agregó: "Si alguno no pudo llegar en la noche, al medio día del 25 habrá un mesón que los estará esperando".

El merendero de Lilia funciona en su casa y recibe a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos, que buscan alimentos más que nada alimentos: "Hoy en día solo pasan por su desayuno y se van a trabajar cantoneando, o pasan por una vianda" y aclaró que "vendo café y viandas aparte de mi negocio, pero que pide ayuda y tampoco recibe ayuda", por lo que todo lo que hace surge solamente de su propio esfuerzo.

Fecha y lugar

Desde las 21 de este 24 de diciembre en Montes de Oca 1574, Kiosco el Pela, el mesón estará listo para recibir a aquellos que buscan un refugio y un respiro en esta Navidad.

También organizarán un almuerzo el lunes 25 de diciembre.

Por lo tanto, si alguien se encuentra en esta situación, en dicho domicilio encontrarán una mesa preparada para que pasen una Nochebuena digna y llena de calidez humana. Lilia espera ofrecerles no solo una rica comida y bebida para brindar, sino también el amor y la compañía que todos merecen en esta temporada de celebración.