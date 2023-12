Plan estratégico para potenciar el recurso hídrico en Mendoza

Se viene un importante plan para potenciar la distribución y aprovechamiento del recurso hídrico en Mendoza y todo parte de una planificación e importantes fondos con los que ya contaría la provincia. Así lo explicó en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli: "Tenemos un banco de proyectos, donde tenemos una cartera de aproximadamente 500 millones de dólares, pero no todo está para ejecutarlo ya".

"Hay unos 100 millones de dólares que el año próximo, si no hay trabas del Gobierno nacional, usaremos para obras, se trata de financiamiento de bancos internacionales, son créditos que toma la Provincia. Se trata de 87 millones de dólares que no tocarían un peso de ese fondo. Tenemos otro proyecto a nivel ejecutivo por 100 millones de dólares más para el comienzo del año que viene", comentó Marinelli.

El superintendente general de Irrigación también explicó: "Además, estamos trabajando en con los inspectores de cauce y los agricultores en un plan que contempla ir a aquellos lugares donde hay mayores pérdidas, para ir directamente con obras menores para que los agricultores tengan el agua a futuro".

Alfredo Cornejo asumió la Gobernación presentando un ambicioso plan de agua y energía, partiendo de un importante monto de US$ 1.023 millones que ya tiene la Provincia por el fallido proyecto Portezuelo del Viento: "Tenemos canales principales donde vamos a establecer privilegiar el riego a la demanda, que es donde hay pendientes, como que es el Valle de Uco. Por supuesto va atado con un medidor y en el año usan la cantidad que les corresponde, o su cultivo lo requiere, pero en el llano, que no hay desnivel, no hay presión en la cañería, pero es el riego acordado", sumó Marinelli.

"Un productor tiene viña, otro tiene frutales y otro tiene chacras, no todos necesitan la misma cantidad de agua en los mismos momentos, pero le mandamos el agua a todos en los mismos momentos y eso es muy ineficiente. A eso apuntan los nuevos sistemas. Los agricultores fundamentalmente siempre devuelven todas las obras, las repagan. Debido a la tremenda inflación, terminan devolviendo valores por ahí menores, pero si logramos una estabilidad en la economía, esto va a ser un círculo virtuoso que va a seguir reinvirtiendo siempre con la devolución que hacen los agricultores para futuras obras", finalizó el funcionario.

Producción periodística: Daniel Gallardo