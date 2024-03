Tras los incidentes en el Corralón de la Municipalidad de Godoy Cruz entre la Infantería de la Policía de Mendoza y obreros municipales, se presentaron demandas desde el gremio.

La principal es por el empleado que estaba observando al lado de un árbol y recibió golpes que lo arrojaron dentro de una acequia de cemento. Como puntualizó ante Ciudadano.News, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Godoy Cruz, Arturo Alegretti: "El hombre tuvo varias lesiones y una baja de presión, pero se encuentra bien. Vamos a hablar con un abogado y haremos una denuncia porque el proceder de la Policía fue súper agresivo".

Sobre cómo se descomprimió el conflicto, destacó: "Llegamos a un acuerdo en donde el intendente sacará el 20% por decreto y además 60 mil pesos en un bono para este mes. El mes que viene llegaría de 40 mil pesos y un 10% de aumento en el básico y también nos sentaremos a dialogar en las paritarias".

Sobre la realidad del empleado municipal, reflexionó: "Nos encontramos muy mal, queremos a la municipalidad, pero nos ven mal. No nos dan bolilla ni respuesta y el intendente nuevo (por Diego Costarelli) es algo con lo que se está desayunando", y agregó: "Los empleados municipales cobramos muy mal, es una realidad".

Para el dirigente lo sucede refleja la realidad de ese trabajo estatal y la indigencia de los salarios: "Pasó lo que pasó porque no aguantamos más, sabemos que la situación está mal, pero no podemos compararnos ni siquiera con una persona que cobra un plan. Estamos muy mal y no nos merecemos esto".

Producción periodística: Daniel Gallardo