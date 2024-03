“Godoy Cruz hizo un gran esfuerzo para mejorar la situación de los empleados”

El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Godoy Cruz, Miguel Catalano, conversó con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, para dar detalles del acuerdo paritario al que llegó la comuna con sus empleados tras dos días de protestas y algunos incidentes.

“Estuvo agitado ayer (por el lunes), fue bastante duro, pero se llegó a una solución cerca del mediodía”, detalló Catalano.

-Algunos empleados municipales tomaron el Corralón municipal pidiendo una mejora salarial, después trascendió un video donde un efectivo policial empuja a un trabajador lo tira a una acequia, la situación no pasa a mayores más allá de algunos enojos… ¿a partir de ahí comienzan las negociaciones?

-Las pretensiones del sindicato eran de aumento de 55% del básico por el mes de marzo. El Ejecutivo transmite que es imposible hacer frente a ese aumento porque comprometería las cuentas municipales, estaba fuera de la realidad que vivimos en todo el país. Entonces hicimos una propuesta de menor alcance, pero el sindicato dio por fracasada la paritaria llamando a un paro de domingo a martes. El domingo a las 20 empezó el paro y el lunes es donde se moviliza la mayor cantidad de gente que se aprestó en la puerta de Servicios Públicos. Después, en negociaciones que estuvimos manteniendo con el Sindicato, se llegó a un acuerdo pasado el mediodía. El acuerdo consiste en marzo entregar un aumento al básico del 20% con un bono de 70 mil pesos y en abril un aumento al básico del 10% con un bono de 40 mil pesos. Luego de que el Sindicato bajó a las bases la propuesta se firmó el acuerdo y se empezaron a prestar los servicios con normalidad. En este momento el personal está trabajando al 100%.

-¿El acuerdo significa un sacrificio para las arcas de la comuna?

-Sí, esta es una comuna que está ordenada, pero es un esfuerzo que se hizo entre las partes porque el Sindicato no pudo alcanzar su pretensión mayor al 55% en un mes pero entendió que lo que a uno principalmente le toca administrar en este caso, que somos nosotros, con el intendente Diego Costarelli y su equipo, estamos cuidando la administración. Esto pasa como en una casa, que los recursos disminuyen o se mantienen, pero los gastos siguen subiendo y, frente a esa situación, uno tiene que seguir cuidando los ahorros para estar prestando todos los servicios eficientemente y de calidad que hoy reclaman los vecinos de Godoy Cruz. El personal municipal trabaja con mucho profesionalismo. Pero no sirve de nada hoy dar 55% de aumento en un solo mes si el mes que viene no podemos pagarlo.

-¿La recaudación ha caído producto de la crisis también para la comuna?

-Sí, ha caído, no es preocupante todavía, estamos esperanzados de que pueda repuntar en un par de meses, pero sí, se ha visto una merma en la recaudación, principalmente en la coparticipación provincial y nacional. Nuestros vecinos siguen pagando las tasas municipales, la idea es prestar servicios de calidad y mantener el municipio en funcionamiento para que el vecino se comprometa y pague.

-¿Hay cierre del grifo de los fondos de la coparticipación por parte del Gobierno nacional?

-No ha habido cierre de grifo en los fondos de la coparticipación porque es por ley, pero sí hubo una merma en la actividad económica que hace que la Nación recaude menos impuestos y se coparticipe menos a las provincias y lo mismo pasa en las provincias con los municipios.

-¿Cuántos son los empleados municipales que se han visto beneficiados con este nuevo acuerdo salarial?

- Son 1.300 empleados. Tenemos un número importante, pero es un municipio que tiene una planta de personal muy reducida, hay municipios que es el doble o triple.

-¿Cómo son las escalas salariales, con los aumentos a cuánto se van los sueldos?

-Se hablaba en los diarios de un básico de 60 mil pesos, es un básico que es de la primera categoría donde todos los municipios estamos bastante equiparados, quizá nosotros seamos uno de los más altos. Con este incremento, un empleado que recién inicia en promedio estará rondando los 250 o 280 mil pesos de sueldo, o puede llegar a 300 mil con los incrementos en abril.

-¿La Municipalidad, entonces, está trabajando con normalidad?

-Sí, los servicios están funcionando, se habían cortado en forma parcial, en algunas zonas, pero ya está restituido con normalidad. Transmito a los vecinos de Godoy Cruz que ya están todos los servicios prestándose con normalidad gracias al esfuerzo de ellos que pagan sus tasas municipales. Por ellos, no se ha visto afectado en la recaudación y podemos seguir mejorando cada día con el personal que trabaja con mucho profesionalismo cada día, que sale a trabajar y a prestar de la mejor manera posible el servicio para satisfacer la necesidad del vecino.