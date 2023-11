Destitución de Bento: “Es un mensaje de que en Argentina podemos vivir mejor”

Fernando Carbajal fue juez federal en la provincia de Formosa y tomó cierta relevancia nacional con disposiciones en contra del aislamiento sanitario definido en plena pandemia de Covid 19.

Ante Ciudadano.News, Carabajal, opinó sobre la destitución del ahora ex juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien está siendo juzgado penalmente acusado de graves delitos. "Es bueno saber que cada tanto, las instituciones funcionan como corresponde, que los culpables pagan sus culpas, que no hay privilegios y que no hay impunidad. Lo que muestra la destitución de Bento de su cargo, ha permitido que se pongan en marcha los mecanismos de su detención y de su responsabilidad penal", detalló el exmagistrado.

"Hay que destacar el Poder Judicial de la Nación haya avanzado contra uno de sus propios miembros y es una alegría que las instituciones funcionen como corresponde. Es un mensaje esperanzador en un momento muy difícil que está atravesando el país", manifestó Carbajal.

Walter Bento fue destituido por tener conductas indecorosas en sus funciones como juez de la Nación. En paralelo, enfrenta un juicio por estar imputado en graves delitos, junto a otras 28 personas. Para Carbajal, la respuesta de la Justicia deja un mensaje al país: "Lo que esto le dice al país es que el camino es la calidad institucional, que es cuando las instituciones funcionan y cumplen los fines para los que han sido creadas. El mensaje es que en Argentina podemos vivir mejor".

El ex juez federal de Formosa sabe muy bien sobre las presiones políticas, desacreditaciones y hostigamientos cuando el Poder Judicial funciona, como ocurrió en el caso de Walter Bento: "La independencia del Poder Judicial está bajo fuego, está sometido al ataque permanente y constante de sectores políticos que, como hemos visto en estos días, no dudan en meterse en la legalidad a través del espionaje para utilizar cualquier medio para atacar la independencia del poder judicial".

"Creo que este caso demuestra que las instituciones funcionan, que tienen la capacidad de depurarse y sin duda también nos deja pendiente la tarea de mejorar aquellas cosas de la justicia que todavía no funcionan bien. En lo personal he presentado varios proyectos en este sentido, implementación de ley de juicio por jurados en el orden federal, necesidad de poner en marcha el código procesal penal federal acusatorio, pero lo que tenemos que hacer con la justicia es corregir las cosas que están mal y fortalecer lo que está bien como es su independencia y su capacidad de poner límites a la impunidad", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.