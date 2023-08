Una investigación internacional contra el abuso infantil terminó con 61 allanamientos en 17 provincias argentinas, y 89 en otros 7 países, dentro del marco de la operación 'Aliados por la Infancia', la primera acción concebida por Argentina, con el objetivo de desbaratar redes de producción y transmisión de material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Los resultados de la operación fueron confirmados este martes por el Ministerio Público Fiscal bonaerense, como así también el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el momento hay 46 personas detenidas en operativos que involucraron 150 domicilios. De allí se secuestraron, también, más de 700 dispositivos de almacenamiento electrónico.

En lo que respecta a la Argentina, hubo trabajos de investigación y posterior allanamiento en CABA, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Río Negro. Por el lado internacional, el operativo se centró en Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

Operativo en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires hubo trabajos en 14 objetivos, coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, encabezado por Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal, de la Procuración General a cargo de Francisco Pont Verges.

Allí se secuestraron 8 notebooks, 7 computadoras, 6 tablets, 40 celulares, más de 50 dispositivos de almacenamiento, 3 aparatos electrónicos y consolas de videojuegos, además de armas de fuego, municiones y elementos no digitales. Asimismo, en tres domicilios de la provincia asistieron a 10 niños convivientes, informó el Ministerio Público Fiscal.

Detalles de la operación internacional

La operación Aliados por la Infancia surge como resultado del trabajo en conjunto de las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security (H.I.S) de ese país y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires (CABA), a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Este último facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, que permitió el acceso al sistema de investigación estadounidense "Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (Icaccops)".

Según explicaron, se utilizó el sistema de investigación que proporciona Icaccops a los efectos de verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (delito previsto en el Art. 128 del Código Penal Argentino) en plataformas de intercambio Peer to Peer (P2P), dentro del territorio argentino, en el período comprendido entre los meses de enero y junio de 2023.