Mar del Plata: pese a la incertidumbre electoral se espera una buena temporada

No cabe duda de que la ciudad de Mar del Plata es uno de los destinos turísticos más elegidos del país, incluso en situaciones como el balotaje electoral del próximo 19 de noviembre. Es que las elecciones generales, y la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei dejaron un escenario que complica las decisiones en lo que se refiere al turismo: hay incertidumbre en cuanto a reservas y consultas en la Perla del Atlántico.

Si bien hay optimismo por la proximidad de la temporada de verano 23 / 24, un aire de misterio rodea las reservas en la ciudad balnearia. Sin embargo, hay que diferenciar dos aspectos importantes: las reservas en lo que tiene que ver con carpas en la arena, y las de los hoteles. En las primeras hay esperanzas de despegue. En las segundas, mucha preocupación.

Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA) advierten que, a pesar del contexto electoral, el nivel de reservas actual es "muy similar" al del año pasado para esta misma época. El sector demanda certezas para fijar precios, y esto hace que los turistas traten de reservar con anticipación.

La situación en las playas

El comunicado de CEBRA indica que han crecido las consultas y se han concretado nuevas reservas de espacio de sombra, como lo son las carpas en las distintas playas. La preventa ha sido efectiva en este sentido, y marplatenses y turistas ya guardaron sus lugares para la temporada, a pesar de que saben que los precios seguirán en aumento.

"Este año -comentó Juan Salvi, concesionario de balnearios- los clientes se apresuraron a contratar su unidad de sombra para asegurarse de disfrutar el verano con comodidades. Y el nivel de consultas es habitual para esta época del año", a pesar de la "incertidumbre" que genera el balotaje. "Creo que el panorama macroeconómico puede ser complicado, pero termina favoreciendo al turismo interno", agregó, según cita el diario La Capital de Mar del Plata.

El limbo de los hoteles

Otra historia distinta es la que se vive en el sector hotelero. Es que no hay precios de referencia, si bien desde los distintos organismos pidieron tranquilidad a la hora de fijar precios. "Después del balotaje hay incertidumbre para dar una tarifa", explica Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica, "porque los escenarios de los candidatos son muy diferentes y no queda en claro qué puede pasar con la economía".

"Son escenarios totalmente opuestos", dice Osorno. Esta incertidumbre no permite que el sector hotelero ofrezca tarifas claras en esta etapa previa al verano, como suele suceder en otros años. Del mismo modo que un comerciante no tiene idea del precio de sus productos de acá a enero, los empresarios de hotelería no cuentan con parámetros nítidos para definir el valor de una habitación.

Y lo que se busca es un equilibrio: que los precios no espanten al viajero, pero que tampoco generen pérdidas. "Por ahora estamos bien de reservas", continúa Osorno, "al menos hasta el balotaje. De ahí en más no sabemos en qué basarnos para poder dar una tarifa".

Esperanza inmobiliaria

El sector extrahotelero, que tiene como protagonista a las inmobiliarias, se muestra con esperanzas, más allá del resultado del balotaje entre Massa y Milei. No obstante, piden prudencia a los propietarios para no generar precios que ahuyenten al viajero.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, dijo que "independientemente del resultado que podamos tener en las próximas elecciones, tenemos buenas expectativas para la temporada de verano".

“Insistimos en la necesidad y la importancia de que haya prudencia en todos los operadores inmobiliarios, sobre todo los propietarios, para que entiendan que si aplican los valores (en pesos) que sugerimos desde el Colegio de Martilleros en línea con la inflación y son prudentes, la temporada va a ser muy buena. Depende de todos los operadores turísticos, si vamos todo en esa misma línea”, subrayó Rossi.