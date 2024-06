Los argentinos han dejado de consumir información política

Durante décadas el público argentino tuvo una amplia oferta de medios periodísticos gráficos y electrónicos y a su vez una variad demanda.

Los diarios de gran tirada y de historias centenarias tanto de la ciudad de Buenos Aires como de las capitales de provincias pasaron a ser parte de un pasado que no regresará.

Ya no se podría hablar de lectores sino de consumidores de mensajes que además no siempre son información. Otro de los datos que llama la atención es la caída del interés por las noticas políticas.

Círculo político consultó con Eugenia Mitchelstein, profesora universitaria y codirectora del Centro para el Estudio de Medios y Sociedad en Argentina (MESO).

Eugenia Mitchelstein

La entrevistada aclaró: "Lo interesante es que cae el consumo de noticias en todos los medios, on line, en la tele, redes sociales, la Argentina es uno de los países con la caía más fuerte en el interés en política, según un reporte que se hace todos los años. En 2027 el interés en las noticias era el 77% y ahora es 45%, o sea, casi el 45% de los argentinos evita las noticias directamente".

Menos credibilidad

"Para mí lo interesante es que los argentinos confiamos muy pocos en las noticias, solo el 30% dice que confían en las noticias en general, tres de cada diez confían, siete de cada día no confían y consumimos cada vez menos noticias, según este informe que se está haciendo desde 2027, confiamos menos y consumimos menos información".

-Hay menos información política pero a la vez se ve una enorme cantidad de política en los posteos, redes sociales, pones que no tienen que ver con informar pero sí con tomar partido, marcar alguna preferencia, fanatismo, con hacer humor, por ejemplo, el meme político, hay producción de mensajes políticos pero no de información política al menos como la había antes

-El informe no mide la cantidad de información política disponible, le pregunta a la gente cuán interesada está y si consume información, lo que hay seguramente es menos acceso a las noticias, tal vez hay más acceso a entretenimiento pero de todas maneras cuando preguntan a la gente si le interesan las noticias dice que no y un dato muy interesante es que le preguntan a la gente si pagan por noticias on line y solo el 15% dice que pagó en el último año por noticias on line.

Esto es una muestra clara del desinterés, si solamente el 15% o 15 de cada 100 personas pagaron por noticias on line significa que no están interesados en poner plata en consumir información.

Vocero presidencial

"Lo que dice la gente, que las noticias no le interesan y que no pagan por noticias on line muestran como una pintura de un público menos interesado en noticias que antes más allá de cuánta producción política circula, pasa que nosotros nos fijamos en las minorías intensas y decimos mirá toda la información por que circula en Twitter y solamente el 11% dice que usa Twitter para informarse", completó.

"Este es un fenómeno que se ve especialmente en los últimos 7 años, en 2017 el 70% de los argentinos decía que estaba muy interesado en la política y ahora no, entonces, no parece ser producto de algo que pasó en 20 años, creo que hay un cansancio con la política y con las noticias y que muchas veces lo que dicen las personas en las entrevistas es que el periodismo no les resulta útil, que es deprimente, que no los ayuda a tomar decisiones, que está muy sesgado políticamente, que toma partido, esto no solo en Argentina, pasa en otros países.

-¿Por eso quizá el presidente se ha inclinado a la cuestión de las redes sociales?

-No sé, ya Macri uso las plataformas de redes sociales, Alberto Fernández usaba las redes sociales, de todas maneras me interesa remarcar que cayó el consumo de información en plataformas de redes sociales, no solo en medios tradicionales, hay menos acceso a información política.

Información dura de económica en todas las plataformas, creo que más Milei haberse decidido abocarse a las redes sociales, creo que Milei, como Macri, Alberto Fernández identificó donde estaba parte del público y por eso aparece ahí, eso no significa que haya más gente consumiendo información en redes sociales porque no es lo que se ve en este informe.

El consumo de información política o consumo de noticias y plataformas cayó en los últimos años. El consumo de información política en internet en general cayó y los niveles de confianza se mantienen estables pero bajos.

Contenidos

"Lo que vemos en general es que los niveles más bajos de confianza, doy un dato en 2017 77% de los argentinos decía que consumía información en redes sociales, en 2024 ese número es 59%, o sea cayó 16 puntos, creo que están relacionados la menor confianza en las noticias en general que cayó desde el 39% en 2017 al 30% ahora y la poca voluntad que hay de pagar".

"La gente consume menos noticias, confía menos en la noticia y están poco dispuestas a pagar por información online, eso no es parejo en todos los medios, hay todavía medios, doy un ejemplo, la mayor parte de los encuestados confía en TELEFE Noticias, 55% si uno ve las marcas en general suele haber más desconfianza que confianza", agregó Mitchelstein.

"Bajó el consumo de noticias en general. Si le preguntan a la gente, ¿consume noticias? es cada vez menos la gente que dice que consume noticias. Lo que sí vemos es que bajó mucho el interés en política, de 70% al 40%", concluyó.