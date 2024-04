Las claves para gestionar un negocio familiar sin morir en el intento

Trabajar y cuidar el patrimonio familiar es una tarea complicada en tiempos de una economía movediza. La operatividad de un negocio puede ser un gran dolor de cabeza y más cuando se trabaja en familia.

Por lo cual, la nota te regalará ciertos consejos para mejorar la productividad en el trabajo.

Contar con un consejo de familia

Es recomendable crear un consejo de familia. En los casos en los que la cantidad de familiares que no participan del negocio es mayor, el consejo funciona como una comisión interna y opera como representante de la asamblea de accionistas.

Separar la familia del negocio

Hay que tener cuidado con entregar puestos a algunos familiares solo por el hecho de ser familia. Tampoco es buena idea crear puestos para darle cabida a la familia.

También, recomendamos que dejes a la familia indirecta al margen. Algunos expertos aseguran que integrar a los cuñados puede generar más conflictos que soluciones. Debido a que los parientes políticos pueden no ser para toda la vida.

Herramientas de medición

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Se recomienda incorporar herramientas para medir el desempeño de la empresa familiar y de cada uno de los que lo conforman. La mejor parte de los indicadores es que te permiten tomar decisiones y cambiar algo que no está funcionando.

Protocolo familiar

Se trata de un acuerdo que recoge una serie de normas y códigos de conducta, donde están incluidos todos los miembros de la familia de mutuo acuerdo. En cierto modo, permite profesionalizar la manera en la que éstos gestionan el negocio.

Carlos Fernández - Coach y Psicólogo.