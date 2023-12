La mortalidad por el calor aumentó un 160% en las últimas dos décadas

Se aproxima un verano mucho más cálido de lo habitual para todo el Cono Sur. Y no solamente por esta próxima semana, que será tórrida. El problema es que la mayoría de las personas no ingiere líquidos en forma apropiada, y esto ha generado que con los años haya crecido en forma exponencial la cantidad de muertos por culpa del calor.

Un artículo publicado en la revista especializada The Lancet indicó que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas en América del Sur. De ese trabajo surge el dato de que "la mortalidad por el calor aumentó un 160% en la región en los últimos 20 años". Sucede que este fenómeno "ha puesto en riesgo cada vez más la salud y supervivencia de los niños menores de un año, y los mayores de 65", advierten los autores del artículo, publicado en marzo de este año.

Es por esto que especialistas del Hospital de Clínicas, de Buenos Aires, emitieron una serie de recomendaciones para mitigar los efectos nocivos de las altas temperaturas. Raúl Mejía, jefe del departamento de Medicina Ambulatoria de ese organismo, explicó que "una persona que sufre de hipertermia por golpe de calor es la que presenta un aumento de la temperatura corporal mayor a los 40 grados", lo que puede ocasionar alteraciones neurológicas y deshidratación aguda.

Raúl Mejía, jefe del departamento de Medicina Ambulatoria del Hospital de Clínicas

Este problema, según indica el especialista, afecta principalmente a los chicos y los adultos mayores porque "no toman líquido, y les cuesta regular la pérdida de líquido corporal. Las personas mayores y los bebés no demuestran tener sensación de sed, y eso lleva a no hidratarse". Las altas temperaturas generan también enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras predisponentes, señala Mejía.

Manifestaciones del golpe de calor

El golpe de calor puede mostrar signos externos variados. Varios de ellos son la presencia de temperatura corporal elevada, cansancio, náuseas, vómitos, modificación de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel, pérdida de la conciencia, síncope y, en algunas ocasiones, un coma.

Internamente, el golpe de calor puede complicar el sistema renal y el respiratorio. Es por esto que, cuando aparezcan estos síntomas, la persona "debe estar en un lugar fresco, con aire acondicionado o frente a un ventilador, con la piel húmeda o mojada, y tratar de retirar todas las prendas posibles", aconseja el profesional del Hospital de Clínicas.

Tips para evitar el desmayo

-Tomar agua frecuentemente

-Elegir lugares frescos de la casa

-Evitar circular por la calle, y elegir los sitios con sombra

-Evitar hacer actividades al aire libre de 10 a 17-Usar gorra o sombrero, protector solar, y anteojos-Consumir frutas y vegetales. Evitar comidas con grasas-Refrescar cuello, axilas e ingles