La CABA también ofrecerá ayuda escolar para pagar cuotas de escuelas privadas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el lanzamiento de "Ayuda Cuota Escolar", un plan diseñado para respaldar a estudiantes con un bono de $30.000 destinado al pago de la cuota en escuelas privadas subvencionadas.

Este proyecto, liderado por la administración de Jorge Macri, se prolongará por tres meses a partir de mayo. La suma asignada cubrirá hasta el 50% del costo de la cuota, con un límite máximo de $30.000 por estudiante.

El objetivo del Gobierno porteño es asegurar que todos los niños tengan igualdad de oportunidades para educarse y evitar el cierre de instituciones educativas de gestión privada.

El beneficio se extenderá a lo largo de tres meses (mayo-junio-julio) y abarca a 212 mil alumnos de los tres niveles que estudian en las 854 escuelas privadas porteñas.

Una familia tipo de dos hijos recibirá entre 19 mil y 60 mil pesos, y la asistencia no podrá superar el 50% de la cuota. No se superpone con el voucher que otorgará el Gobierno nacional, ya que se diferencia de este en cuanto a que la asignación no es a la familia sino al establecimiento y el descuento se verá discriminado en la cuota.

Requisitos para acceder a 'Ayuda Cuota Escolar'

Entre los requisitos establecidos por la Ciudad, no se incluye un límite de ingresos familiares, a diferencia del programa Vouchers Educativos del Gobierno nacional.

El beneficio estará disponible para estudiantes de escuelas privadas de nivel inicial, primario y secundario, siempre que reciban una subvención estatal que oscila entre el 40% y el 100%.

A diferencia de los Vouchers Educativos, además, los fondos serán transferidos directamente a las escuelas en lugar de a las familias, y no existe una restricción en cuanto al número de hijos.

Para solicitar este programa de asistencia social, se debe completar un formulario en https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar. El período de inscripción estará abierto desde el 16 de abril hasta el 20 de mayo.

Cómo anotarse

Para inscribirse y recibir la Ayuda Cuota Escolar porteña hay que seguir los siguientes pasos:

ingresar al portal https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar y completar un formulario con los datos del o los estudiantes y del colegio al que asisten.

Requisitos del trámite

Que el estudiante asista a una escuela de gestión privada que reciba aporte estatal. Si el estudiante asiste a una escuela privada de Educación Especial sin prestación por discapacidad, podés inscribirte al Programa.

Que asista a alguno de los niveles de educación obligatoria (sala de 4 y 5 años de Nivel Inicial, Primario y Secundario).

Que cumpla con la condición de alumno regular.

Que el responsable que realiza la inscripción tenga cuenta en miBA. Si aún no te registraste, consultá el instructivo.

Cómo es el proceso de inscripción

Buscá tu escuela: Accedé al listado de establecimientos.

Si tu escuela está en el listado, seleccioná la opción “Inscribite”.

Completá el formulario: Deberás estar logueado en miBA para completar el formulario ingresando el número de documento del estudiante, el nivel educativo y el domicilio del establecimiento educativo. Recordá incluir a todos los menores a cargo en un único formulario.

para completar el formulario ingresando el número de documento del estudiante, el nivel educativo y el domicilio del establecimiento educativo. Recordá incluir a todos los menores a cargo en un único formulario. Revisá que los datos ingresados sean correctos. Una vez enviado, no podrás editarlo.

Revisá tu correo electrónico, ya que se te enviará un correo electrónico para confirmar el inicio del trámite. Luego, recibirás otro correo para informarte el estado de tu solicitud.

El dinero va directo al colegio

El Gobierno de la Ciudad, a diferencia del voucher nacional, le transferirá al colegio los importes del beneficio, para que sean usados únicamente para cubrir los aranceles.