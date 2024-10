"Hay lugares en donde el mismo público que apoya el Gobierno le diría no, ahí no"

Este miércoles 2 de octubre se producirá una movilización en defensa de la universidad pública, y la magnitud de ese movimiento puede indicar cuál es la reacción de la gente ante el achicamiento de una institución que lleva más de un siglo produciendo profesionales y científicos.

Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudaano News Radio) busca más información y datos sobre cómo la sociedad en general valora el tema educativo en general, por lo que entrevistó a Máximo Reina, investigador del Observatorio PULSAR de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Al respecto, el especialista apuntó: "Desde nuestro rol tratando de explicar qué piensa la sociedad argentina en el presente, para entender hacia dónde vamos, qué margen de maniobras tiene el gobierno nacional. Este Gobierno asumió con una sociedad que en bastante puntos está dispuesta a hacer recortes y ajustes en distintas áreas del Estado".

"En la investigación que hicimos en mayo de este año, en creencias sociales encontramos que por ejemplo, cuando preguntamos a la sociedad si está muy bastante o poco o nada de acuerdo con reducir el gasto en la política, nos encontramos que un 88% de la población está de acuerdo. Un 66% de la población está de acuerdo con reducir el gasto en empleo público. 60% de la población está de acuerdo con reducir el dinero de los planes sociales".

Investigador Máximo Reina. (Foto: web)

"O sea, este gobierno tiene de alguna manera cierta carta para avanzar en recortes y ajuste que la sociedad entiende como necesarios. Sin embargo, cuando uno va a educación y a salud pública el 91% de la población argentina está en desacuerdo con hacer baja de gastos en estos dos sectores. Creo que estos son los motivos en los cuales nos encontramos con semanas como estas".

Como ya ha pasado anteriormente, los temas conflictivos son los que parece que el gobierno avanza a contramano de lo que es la opinión mayoritaria de la opinión pública de la sociedad Argentina. Más allá si el gobierno hoy tiene una aprobación de por lo menos casi la mitad del país, pero cuando uno cruza por las intenciones acerca de los argentinos sobre el no recorte en educación, en salud pública, el 85% está en desacuerdo con bajar el gasto en ciencia y tecnología, el 72% está en desacuerdo con bajar el gasto en cultura. O sea ahí hay lugares en donde el propio público que apoya el gobierno le diría al gobierno, no ahí no, esa parte no la toquen. Eso indica el momento conflictivo que estamos viviendo ahora".

UBA, la principal universidad del país

-Su interpretación de lo que se ha dicho que las universidades inventan alumnos, un 38% de los alumnos no se saben si rinden materias, si cursan. Eso ha llevado a que las universidades tengan un presupuesto acorde con la cantidad de alumnos.

-Yo empecé a cursar la primer materia de mi facultad cortando una calle, porque los profesores nos decían vamos a cortar la calle, vamos a protestar porque no tenemos presupuesto educativo. Estamos en un momento similar a ese, lo que se está discutiendo hoy más allá de eficientizar o no, se está viviendo como una especie de ataque diferente en este caso no viene por mejorar la educación pública sino que hay una amenaza de otro estilo.

-El 66,6% de los sueldos de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, según la oficina de presupuesto del Congreso la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y sus hospitales, los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial prevista en la ley de financiamiento que aprobó el congreso se puede afrontar con 0,14% del PBI.

-Ahí está en parte la respuesta, manejo esos datos pero de vuelta, creo que, esta es mi visión, me parece que lo que se está discutiendo, más allá de los datos que avalan, sustentan esta marcha, este conflicto de parte del gobierno y las universidades, de los rectores o la comunidad educativa tienen más que ver con el tipo de el momento que estamos viviendo y con la falta de previsibilidad y ante un gobierno nacional que ha sido claro en términos de voluntad que no está como una de sus grandes prioridades desde ese punto de vista la educación pública.

"Sin dudas, lo que puedo decir es que los argentinos en los últimos 20 años, que hago encuestas, trabajos de investigación, tienen bastante orgullo del sistema público de educación, específicamente del primario y del universitario".

Facultad de Derecho de la UNCuyo

Acá hay un dato interesante, a veces los argentinos, justamente el sistema público la mayor de las críticas de los argentinos es el sistema público de educación y viene por parte de las escuelas secundarias. Pero en término de la universidad y los primarios los argentinos estamos muy orgullosos, avalamos y entendemos que es de un valor importante tener un país que brinde educación pública y de calidad. Por tanto creo que en ese tipo de cosas sería uno de los pocos acuerdos universales que tenemos los argentinos. Estaría bueno no abrir grietas dentro de esa temática.

"No soy un especialista en educación como para agarrar y decir cuál debería ser el destino de la universidad pública en la Argentina, si estoy de acuerdo con varias cosas, creo que pensar que el sistema argentino tiene que ser el mismo desde años inmemorables hasta hoy y por años por venir, es bastante corto".