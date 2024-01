Payoneer, uno de los sistemas más usados por freelancers para cobrar servicios al exterior, fue hackeada y muchas de sus cuentas en dólares fueron vaciadas. Los usuarios publicaron en sus redes sociales su disgusto y los robos van desde unos pocos miles a más de U$S 50.000.

Una mala experiencia

Uno de los afectados conversó con el portal Infobae y comentó: “El sábado llegaron a mi teléfono varios SMS con códigos de verificación de Payoneer, muy seguidos. Los vi recién el domingo, tarde. Me generaron curiosidad y miedo a la vez, ya que supuse que estaban queriendo entrar a mi cuenta y no estaban pudiendo lograrlo por el segundo factor de autenticación que tengo activado. Abrí la aplicación en mi celular, pero no pude ingresar”.

Por ese motivo, recuperó su password y “me enteré lo peor. Efectivamente, habían ingresado y habían realizado una transferencia con casi la totalidad de mis fondos, dejándome solo centavos. Una pesadilla".

"Me contacté con ellos, pero si me dieron respuestas automáticas y un ‘lo sentimos’. No tuve ningún tipo de solución en ese. Derrotado, no dormí, estaba muy angustiado y con un estrés tremendo: había perdido mis ahorros de 2 años de trabajo”, recordó.

El día siguiente entró a la red social Reddit, donde contó su experiencia y descubrió que fueron muchos los damnificados. “Pasaron las horas y para mi sorpresa, la situación era muchísimo peor de lo que esperaba".

"No era el único, los afectados éramos cada vez más y más. Todos con el mismo patrón. Al revisar mi celular y casilla de SMS, luego del robo, vi que tenía muchos mensajes de códigos de Payoneer, pero también otros claramente de phishing, como ‘su cuenta de Payoneer será desactivada por inactividad"

"Y pedía ingresar a un sitio. Muchos usuarios hackeados recibieron estos mensajes también, en distintas formas. Al igual que en mi caso, muchos de nosotros trabajamos en IT y tenemos conocimiento de estas cosas, por lo que no caemos. Yo los vi después a los mensajes, nunca los abrí y aun así fui hackeado. Nos pasó a todos”, contó.

“Consulté si efectivamente se van a retornar los fondos y si bien la mayor parte de las respuestas son un ‘si’, es bastante inconsistente como lo comunican, algunos dando entender a un ‘tal vez si’ otros afirmando que solo si es responsabilidad de la empresa, etc. La incertidumbre es enorme".

"Muchos afectados pensamos que esto era un ataque del fin de semana, que se habían aprovechado para que los usuarios no pudieran comunicarse rápida y efectivamente con soporte. Pero en la semana más usuarios siguieron cayendo y nuevas historias apareciendo en redes”, concluyó

Que dijo la empresa

“Tenemos conocimiento de casos recientes en los que los estafadores engañaron a los clientes para que hicieran clic en enlaces a sitios de phishing y facilitaran las credenciales de sus cuentas. Por desgracia, algunos clientes hicieron clic en estos enlaces falsos y compartieron los datos de acceso a sus cuentas con los estafadores”, expresaron desde Payoneer.

“Además, estamos al tanto de nuevas modalidades de fraude que comprometen los teléfonos móviles y que también podrían haber afectado a algunos de nuestros clientes"

"Nos tomamos muy en serio la prevención del fraude y colaboramos estrechamente con los organismos reguladores, las operadoras de telefonía móvil y las fuerzas de seguridad para ayudar a combatir la delincuencia financiera y educar activamente a nuestros clientes sobre cómo mantener su cuenta segura y proteger su información confidencial”, agrega el comunicado oficial.

Con información de Infobae