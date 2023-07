Entidades inmobiliarias presentaron un proyecto para modificar la Ley de Alquileres

La Ley de Alquileres sigue generando malestar tanto del lado de los propietarios como del lado de los inquilinos. Y en pos de buscar una solución al respecto, desde el sector de las inmobiliarias presentaron en el Congreso nacional un proyecto de ley que pretende eliminar dos artículos claves.

Una de las modificaciones busca retrotraer los contratos de tres años, a dos. Y el otro es la forma de actualizar el valor del contrato.

“Queremos que las actualizaciones no sean cada doce meses porque no hay nada en Argentina que se actualice cada doce meses, hoy se establece que el propietario subsidie la pérdida de su poder adquisitivo y eso está llevando a que la oferta se achique cada vez más”, opinó Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

A su vez dio más detalles de la propuesta que elevaron: “Proponemos que el valor del alquiler se actualice, como mínimo, cinco veces en el término del contrato, mínimamente de forma cuatrimestral, porque cada provincia tiene su idiosincrasia”.

-¿En base a qué se propone este tipo de actualización del contrato?

-Es un tema muy complejo y hay muchas entidades que varían su forma y pensamiento a la hora de hablar del índice. Ahora, en ese punto no nos involucramos y en la ley está contemplado el ICN, que es el RIPTE con el IPC, que es la inflación con el salario, que eso hoy está dando 109,24%, un impacto terrible para la familia, pero una demostración de pérdida de valor del dinero al comienzo del contrato y al aplicarse los doce meses.

-¿Han recibido alguna respuesta sobre su presentación?

-Lo inédito de esto es que nunca en la historia del mercado inmobiliario argentino se hizo una presentación por iniciativa particular. Esto fue presentado el jueves, no queríamos involucrarnos las instituciones a ese nivel, pero es tan desesperante el tema y vemos que es muy complejo resolver de parte de los legisladores. Entre las cinco instituciones, nos involucramos para que realmente sea tratado a más tardar el 23 de agosto, que sería la fecha donde están las distintas posturas: una, derogación total; otra, no lo tratamos porque no sabemos cómo o entendemos que está todo bien; y otra postura que creo está en el medio incluso varias comisiones de inquilinos están de acuerdo que son la eliminación de estos dos puntos.

-¿Qué dicen los propietarios al respecto de la actual Ley de Alquileres y sobre la presentación que han realizado?

-Nosotros hablamos con propietarios e inquilinos y ambos están muy preocupados porque a los dos los pone en un nivel de conflicto y negociación permanente y a los dos les parece muy bien retrotraer el término de tiempo y la actualización, porque cuando reducís un año los contratos, tenés un ahorro de casi 7%, 8%, 10% en el monto del contrato.

-Para el sábado están previstas algunas asambleas de inquilinos donde se debatirán acciones en defensa de la Ley de Alquileres...

-Es interesante que todos hagamos nuestros planteos y propuestas y también reconocer que lo que salió mal corregirlo, pero no estamos enterados porque no es nuestro metié y no lo hemos visto en ningún lado todavía.