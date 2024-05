Con qué documentos se debe circular en automóvil

El Gobierno nacional determinó cambios en el sistema de registros de la propiedad automotor, y las modificaciones incluyen que ya no será necesaria la cédula azul, por ejemplo. Pero no obstante estos puntos aún no del todo esclarecidos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) emitió un comunicado recordando a los conductores sobre los requisitos legales para circular.

El mismo señala que hasta que se establezcan las normativas necesarias para la implementación de las medidas anunciadas el viernes 3 de mayo, se mantendrán en vigencia los requerimientos establecidos por la ley. Por ello, durante los controles vehiculares se seguirán solicitando a los conductores la documentación exigida por la legislación actual.

Los obligatorios

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia Nacional de Conducir.

Cédula verde y/o azul.

Comprobante de seguro vigente.

Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.