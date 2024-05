Recuperaron tierras en el Nahuel Huapi que manejaba gente cercana a Grabois

El Gobierno de Alberto Fernández había entregado dos hectáreas de tierra en las orillas del Lago Nahuel Huapi, en las cercanías de Bariloche, a una agrupación llamada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, cuyo líder -según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dio cuenta de la decisión- es cercano al dirigente social peronista Juan Grabois.

El vocero explicó que esos terrenos habían sido cedidos por la administración de Alberto Fernández a la organización liderada por un militante del movimiento popular La Dignidad llamado Franco Dellavalle, abogado cooperativista cercano al dirigente social, que además “fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, durante la gestión del excandidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas no es una novedad. Se reconocieron en ese gobierno 221 comunidades sin demostrar pertenencia a comunidades indígenas. 81 de esos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden”, agregó adorni, precisando que “los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados que son más cercanos al poder de turno. En esos parques no va a flamear otra bandera que no sea la argentina”.

La semana pasada se descartó un acuerdo realizado durante la anterior gestión, por el que el Estado Nacional se comprometía a entregar más tierras a agrupaciones de pueblos originarios, al reconocimiento de sitios sagrados, la construcción de viviendas y a frenar los procesos de desalojo, arreglo firmado por el extitular de Parques Nacionales, Federico Granato; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y por el titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Fabián Marmoni, entre otros.

Se rescindió un contrato firmado en 2021 entre Parques Nacionales y la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Sororidad en el que se cedieron esas dos hectáreas por 10 años. Ahora se pedirá la restitución de las tierras.