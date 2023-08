La empresa estatal Y-TEC, parte tecnológica de YPF, inaugurará en septiembre una planta de celdas de baterías de litio. El lugar elegido es La Plata, en Buenos Aires, y desde la presidencia del organismo se adelantó que ya existen tres proyectos para desarrollar proveedores locales. La meta es que el 50% de las baterías sean de contenido nacional.

Ubicada específicamente en Berisso, se espera que la planta industrial de producción de celdas para batería de litio cuente con 15 mega watts al año, lo que significa que se producirán baterías para abastecer a 2.500 viviendas. Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC y de YPF Litio, reveló que "ya hay grandes empresas de energías renovables que están contactando, con el fin de colocar baterías de litio en los parques eólicos y solares, debido a que la red eléctrica está saturada y es una forma de almacenar energía hasta que se pueda despachar".

Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC

A este respecto, Salvarezza anunció la construcción de otra planta, pero con sede en Santiago del Estero. La inauguración de esta otra fábrica se prevé para el año que viene, dado que, si bien ya se invirtieron 10 millones de dólares en la compra de equipos, la planta en sí está todavía en construcción. La diferencia principal es que será cinco veces más grande, ya que producirá 75 megawatts al año. De esta forma, la provincia norteña podrá fabricar baterías para abastecer a 10.000 viviendas, o 2.000 vehículos.

El objetivo de estas fábricas es avanzar hacia el mercado de la electromovilidad. "Ya vinieron empresas de motos eléctricas, colectivos, terminales automotrices e incluso las fuerzas armadas, a preguntar cuándo estarán listas las baterías", relataba el presidente de Y-TEC. Y ante la consulta de si se podrán exportar, el referente aclaró que "lo primero es abastecer el mercado interno".

"En Argentina tenemos ventajas comparativas. Tenemos las terminales automotrices y el litio. Chile tiene el litio, pero no la industria, mientras que Brasil tiene la industria, pero todavía no explota su litio", dijo el presidente de la firma. "Tenemos que transformarnos en el país que produzca baterías para la región. Pero al mismo tiempo no podemos quedarnos atrás: nuestros vecinos nos están apurando", expresó, en referencia a las empresas chilenas que ya están operando.

Aportes para la competitividad

Salvarezza cree que la inauguración de estas dos fábricas ayudarán a aportar a la competitividad. "Cuando logremos escalar la producción y aumentar la integración de insumos nacionales, vamos a ser más competitivos. Pero todo se aprende cuando se arranca a producir", dijo el director de la firma.

En el caso del litio, Y-TEC firmó un contrato con la estadounidense Livent, que extrae el mineral en Catamarca, y que por primera vez vendió parte de su producción en Argentina. Para Salvarezza, para que la industrialización pudiera crecer en escala, debería asegurarse que una parte de la producción se venda en el mercado local.