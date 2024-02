El SMN emitió alertas amarilla y naranja para diez provincias para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo por la tarde dos alertas por lluvias y tormentas, una de color amarillo y otra naranja. La última actualización del sistema de alertas tempranas incluye la totalidad de las provincias de Jujuy, Misiones, Tucumán y Entre Ríos. Esta última se encuentra bajo la advertencia naranja, con lluvias de mayor gravedad.

Pero la alerta incluye también a gran parte de Salta, noroeste de Santiago del Estero, casi la totalidad de Corrientes, norte y suroeste de Santa Fe, norte y sur de la provincia de Buenos Aires, sureste de La Pampa, y la mitad este de la provincia de Río Negro.

Según el SMN, estas áreas se verán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y, principalmente, abundante caída de agua en períodos cortos.

A pocos días de un temporal intenso, que provocó destrozos y accidentes fatales en Córdoba, se estima que los valores de precipitación acumulada ronden entre 15 y 70 mm, que podrían superarse en forma puntual. En el caso de Entre Ríos, la alerta naranja indica "tormentas severas que pueden afectar la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Recomendaciones

Ante la situación grave que rige para algunos distritos, el SMN publica periódicamente una serie de recomendaciones para hacerle frente a la inclemencia del tiempo.

-No sacar la basura

-Retirar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles, y postes de electricidad, que podrían caerse

-No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas

-Prestar atención ante la posible caída de granizo

-Informarse por las autoridades oficiales

-Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documento y teléfono