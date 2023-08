El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidió este lunes la misa central en el santuario de San Cayetano, donde habló del reclamo de un pueblo “más pedigüeño que nunca de paz, pan, trabajo y salud”.

A 6 días de las PASO, García Cuerva sostuvo: “Por más que muchos tienen trabajo, no alcanza, no hay bolsillo que alcance”. Y agregó: “Soñemos con más y mejor trabajo para todos y todas, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo”. “San Cayetano te pedimos paz, pan, salud y trabajo; más pedigüeños que nunca este año vamos por más”, sostuvo ante miles de peregrinos.

En la homilía, el arzobispo porteño explicó por qué resaltó esa actitud de pedir, y de venir al santuario para pedirle a San Cayetano por más trabajo.

“El índice de desempleo en el primer trimestre de este año ha sido del 6,9%, y puede ser más bajo que en otros períodos de la historia argentina; pero, igual que cuando éramos niños, no nos queremos conformar; soñamos con más y mejor trabajo para todos y todas porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo”, fundamentó.

Y agregó: “Le pedimos a San Cayetano un trabajo digno, bien remunerado; le pedimos paz para nuestro pueblo atravesado por la violencia de la inseguridad social y económica; la inseguridad de no tener un futuro alentador, ni esperanzas para los hijos y nietos; le pedimos políticas públicas que reconozcan el esfuerzo y la actividad de tantos hermanos que se desloman todos los días”, dijo y subrayó: “Le pedimos pan, porque, aunque muchos tienen trabajo, no alcanza. Los alimentos, como todo, aumentan, y como decía mi abuelo, ‘no hay bolsillo que alcance’”.

Al finalizar la misa concelebrada por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara y el párroco del santuario, Lucas Arguimbau, García Cuerva recorrió las filas que se hacen para entrar al santuario y bendijo a los peregrinos como lo hacía su antecesor el cardenal Jorge Bergoglio.