El Partido Verde cuestionó ley de residencias médicas y reparto desigual de coparticipación

El Partido Verde, a través de su representación parlamentaria en la Cámara de Diputados de Mendoza, puso el acento político opositor en dos temas candentes para la provincia. Uno de ellos es la media sanción que le dio la Cámara Baja a la norma que modificó la Ley de Residencias Médicas.

Así lo expuso el diputado Mauro Giambiastiani (PV) ante Ciudadano.News: "Ganaron por 24 votos contra los 18 de la oposición. La oposición no fue escuchada, simplemente se sacó con la mayoría automática que tiene Cornejo, que convierte a la Cámara de Diputados prácticamente en una escribanía. Había que apoyar o ir en contra, no se podía modificar, no se podía trabajar en comisiones, a pesar de que todos los residentes que vinieron, profesionales médicos y demás se oponían ampliamente por muchas cuestiones".

"Hay un fallo de la provincia de Mendoza que establece que tienen derecho a agremiarse, a agruparse para tener aguinaldos. Esto puede llegar a desencadenar incluso en una gran cantidad de demandas judiciales contra el Estado", manifestó.

Sobre las consecuencias que produciría esta modificación, detalló: "Esta va directamente para ser ley. Pensamos que puede haber un gran problema porque tiene serios inconvenientes institucionales, como por ejemplo, un tope de edad a los 45 años, diciendo que para ellos no es una inversión formar a médicos más grandes. La educación no es esencial para el Gobierno".

El otro punto en el que Partido Verde colocó su posición, es la polémica sobre la coparticipación que la provincia tiene con los municipios: "Nosotros creemos que en la discusión siempre se ha puesto por delante a los intendentes, al Partido Verde le preocupa lo que van a hacer con la gente. Todos los que están ganando son los que están de acuerdo con el Gobierno de turno, por eso presentamos una petición para que todos los intendentes sean escuchados por un plenario y sean escuchados en defensa de sus municipios".

Sobre este tema, el gobernador Alfredo Cornejo habría expresado que no se producen discriminaciones con la coparticipación municipal, a lo que Giambiastiani respondió con énfasis: "Eso es mentira porque el intendente Ricardo Manzur con Rivadavia, porque por ejemplo con la educación ellos van a percibiendo 84 mil pesos por cada niño escolarizado y Godoy Cruz tendrá 380 mil pesos por cada niño escolarizado. Lo que vemos es que siempre los recursos se concentran en las zonas más urbanas que han sido beneficiadas siempre".

Producción periodística: Daniel Gallardo