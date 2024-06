Diputados se muestran en contra de desregular el sistema de prestaciones de personas con discapacidad

El Gobierno nacional, por medio de un decreto, busca desregular las prestaciones en discapacidad y salud. La iniciativa, promovida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado de Javier Milei, pretende que prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de las prestaciones sanitarias, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado.

Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, manifestó su preocupación al aire de Ciudadano News en el programa Sin Verso.

"Hay un decreto provisorio que plantea la desregulación del sistema único de prestaciones de las personas con discapacidad. Significa que actualmente si yo necesito un kinesiólogo para rehabilitar físicamente a una persona que tiene problemas neurológicos, si soy de pocos o muchos recursos, el mismo kinesiólogo puede dar servicio porque cobra igual tanto al de menos recursos como al de muchos recursos porque existe un nomenclador que paga la prestación en igual calidad y con igual precio", explicó el diputado.

Y agregó: "Ese sistema nace al calor de la ley 24.901 en el '97, con el gobierno de Carlos Menem y que ha sido un ejemplo Argentina ante el mundo, ahora pretenden desregularla y que cada obra social o cada sector de prestación pague lo que quiera o pueda".

—Con la llegada de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, ¿Qué expectativas tiene ante una posible solución?

—Sería muy complejo el tema de acá en adelante, por eso estamos haciendo toda la gestión. Soy una persona que tengo obligación de construir esperanza siempre y tengo mucha esperanza en el diálogo con el jefe de gabinete. Creemos que se empezó a generar un clima de confianza, así que, tengo muchas expectativas. En el último censo dio que el 12% de la población argentina son personas con discapacidad, pero no quiere decir que ese 12%, 5 millones de personas tengan certificado único, ojalá pudieran, pero esa población, sumando madres y padres estamos hablando cerca de 15 millones de personas, que están mirando, observando, la angustia de los papás de una persona con discapacidad.

—¿Este tema es el único de discapacidad que se debatirá con Francos o por ejemplo, los talleres protegidos entra en la agenda también?

—El tema de los talleres protegidos es la gran posibilidad que tienen las personas con discapacidad de llevar adelante actividad productiva. Está claro que hay que actualizar los valores de los talleres protegidos, un tema importantísimo de la agenda, un papá dirá ojalá mi hijo tenga en un taller protegido su salida laboral para toda la vida.

—La remuneración que obtienen las personas de un taller protegido es sumamente bajo, porque representa solo el 12% del salario mínimo vital y móvil y nadie puede subsistir con eso

—Claro, de eso se trata, de actualizar los valores no solo en el taller protegido, también en las prestaciones. El Cottolengo de Don Orione son 1.200 personas distribuidas en 8 cottolengos del país, son personas que viven allí, casi no tienen familia, son una población aguda, severa de diagnósticos y, por lo tanto, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan. El estado paga por las cuatro comidas 2.200 pesos. Es indispensable resolver esta actualización, están condenados al cierre y no podemos cerrar algo que es indispensable para ellos. Quedaron desfasados esos valores con las movidas financieras que ha habido en los últimos seis meses y lamentablemente la discapacidad siempre queda para el final.