Déficit habitacional: uno de cada tres hogares no tiene una vivienda adecuada

Un informe realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en colaboración con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), indica que, en Argentina, hay más de cuatro millones de hogares con déficit habitacional.

Es cifras generales, uno de cada tres hogares, está afectado. Esta problemática revela la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, cloacas, gas o electricidad, así como la presencia de viviendas precarias y la vulnerabilidad extrema e incertidumbre que enfrentan los inquilinos, entre otras situaciones alarmantes.

La crisis habitacional que afecta a Argentina se atribuye a diversas causas preocupantes. Entre ellas, se destaca la carencia de acceso a servicios esenciales como agua potable, cloacas, gas y electricidad, lo cual deja a numerosos hogares en condiciones precarias. Además, la presencia de viviendas de baja calidad agrava la situación, y se evidencia un aumento de la vulnerabilidad extrema y la incertidumbre entre los inquilinos. Estos factores en conjunto revelan la urgente necesidad de abordar y solucionar el problema habitacional en el país.

El estudio destaca que la falta de coordinación entre la política de planificación y el acceso a viviendas es la principal causa del problema habitacional en Argentina. Esta falta de coordinación se ha manifestado claramente con el crecimiento de los barrios populares (villas) que actualmente suman 5.687 en todo el país. En estos barrios, las condiciones de vida son precarias, y las personas que residen en ellos se enfrentan a innumerables factores de riesgo que afectan su bienestar y seguridad. Es evidente que es necesario abordar esta problemática y mejorar la coordinación entre las políticas de planificación urbana y el acceso a viviendas adecuadas para resolver la crisis habitacional que afecta a tantos hogares en Argentina.

Millones de personas en viviendas informales

A partir de un relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) se observa que el 66% de los hogares de esos barrios carecen de acceso a la luz, el 90% no cuenta con agua potable, el 97% no dispone de red cloacal y el 99% no tiene acceso al gas. Estas cifras reflejan la precaria situación en la que se encuentran muchos hogares en el país.

Además, el relevamiento resalta que el 32% de los hogares en Argentina viven en condiciones deficitarias, de los cuales 1,3 millones comparten viviendas, es decir, dos o más hogares se superponen en una misma vivienda, y 2,6 millones residen en viviendas que necesitan ampliación y mejoras debido a la falta de acceso a servicios esenciales.

Crisis en el mercado de alquileres: familias en deuda para pagar

Quedó de manifiesto la difícil situación que enfrentan tanto inquilinos como propietarios en el mercado inmobiliario, tres años después de la implementación de la Ley de Alquileres. Según el informe relevante, el 20,7% de los hogares que alquilan viviendas están experimentando dificultades para afrontar los pagos bajo las nuevas condiciones de la ley.

Conscientes de esta problemática, desde diversos espacios políticos han desarrollado una serie de recomendaciones, buscando una solución oportuna al conflicto y a una semana de las PASO. Entre las propuestas destacadas se encuentran la creación de normativas para el ordenamiento territorial, el mejoramiento integral de viviendas, el establecimiento de un programa nacional de alquiler asequible, la promoción de la integración socio urbana en barrios populares y el fomento de soluciones habitacionales temporales en situaciones de emergencia.

El informe también reveló que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 32% de los hogares inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos para cubrir el alquiler, y el 60% de los arrendatarios debe enfrentar aumentos por fuera de las regulaciones establecidas en la Ley de Alquileres.

Asimismo, se destaca que más de 2 millones de hogares en Argentina dependen del alquiler como forma de vivienda, y entre 2010 y 2022, la proporción de hogares inquilinos a nivel nacional aumentó del 16% al 20%, de acuerdo con datos suministrados por el INDEC en 2022. Es crucial tomar medidas efectivas para abordar esta problemática y garantizar la estabilidad y el bienestar de las familias que se encuentran en esta situación.