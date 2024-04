INTA Puertas Abiertas: Unas jornadas para visitar

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), realiza en su campus de Luján de Cuyo las Jornadas de Puertas Abiertas, en las que participan establecimientos educacionales, profesionales y público en general, y en ella se pueden apreciar las muestras de expositores del sistema agroalimentario, industriales, investigadores y especialistas, que hablan del aprovechamiento de energías renovables.

La ingeniera Analía Díaz Bruno, Titular del Centro Regional del Instituto para Mendoza y San Juan, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de ciudadano.news), sobre los pormenores del evento, y se mostró “Feliz de recibirlos en esta jornada".

"Hoy es un día en donde hemos tenido una concurrencia muy masiva de estudiantes; más de 3 mil se han dado cita acá en nuestra estación experimental para poder disfrutar de la muestra de ciencia y tecnología, y también de la feria de productos locales que hemos puesto a disposición de los presentes".

“Lo hemos realizado en diferentes puntos de la provincia, acá en Luján desde el 2017 no teníamos esta propuesta, pero es un público que siempre responde y está ávido de poder venir a nuestra experimental y encontrarse no solamente con la ciencia y maquinarias que hemos puesto a disposición, sino también con los productores que ofrecen sus productos sin intermediarios en las manos del consumidor", añadió la científica.

Además, precisó que “es bastante completa la muestra. Se van a encontrar con huerta demostrativa, con distintas formas de poder tener la huerta propia en espacios pequeños, hasta en un balcón se puede tener la huerta. Se puede disfrutar de una muestra de huerta y de maquinaria, productos, hay hasta cerámicas elaboradas por los productores con los que trabajamos, cocina solar y otros elementos que utilizan energías no fósiles para poder cocinar".

Haciendo un repaso puntual de algunas de las cosas que se exponen, indicó: “Hay muchas cosas que se pueden ver, quizás muchos no sepamos cómo funciona, como por ejemplo acá se consume mucho vino, somos grandes productores y lo que hay son espacios demostrativos en donde se puede ver como se fermenta la uva para que se transforme en vino",.,

También se pueden apreciar "algunas cuestiones no tradicionales como la forma de cultivar hongos comestibles; también hay stands con microscopios para que veamos cómo son los insectos benéficos de los no benéficos, y también distingamos algunas mosquitas que casi no se ven pero que son importantes para la variabilidad y la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Se van a encontrar con una diversidad enorme en la parte científica".

A la hora de valorar el trabajo del INTA, subrayó: “El sentido que tiene nuestra institución siempre se lo da la gente que está acá dentro con su capital humano, y la formación de primer nivel que tenemos", aseveró, "pero se lo da la sociedad, en tanto una sociedad pueda utilizar nuestras tecnologías, pueda serle útil lo que tenemos para decir, y las líneas de investigación sirvan para mejorar el desarrollo regional y mejorar nuestra matriz productiva".

"Entonces habremos cumplido nuestro objetivo y creemos que es en ciencia y en técnica la mejor apuesta que puede hacer el estado nacional, es en favor de los productores que están queriendo hacer inversiones nuevas".

La muestra se puede visitar hasta mañana en el horario de 9 a 18.

Ver nota completa: