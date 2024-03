Cuánto influye la educación en el desarrollo de un niño

En una entrevista exclusiva con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Ale Ferrari, coach de Con Prosperidad, compartió valiosas reflexiones sobre la influencia de la educación en el crecimiento y desarrollo de los niños. A continuación, presentamos sus testimonios, destacando la relevancia de la educación temprana y las estrategias que podrían transformar el sistema educativo actual:

1. Educación en el hogar: la base fundamental. Según Ferrari: "Lo más importante es recordar que la primera educación es la que recibimos en casa." Desde el momento en que el bebé está en el vientre materno hasta los 6 años, absorbe inconscientemente todo lo que siente y observa. Aunque aún no comprende completamente, este período representa el 80% de su experiencia educativa en el entorno familiar.

2. Educación formal: ¿una reliquia del pasado? A partir de los 6 años, comienza la educación formal. Sin embargo, Ferrari lamenta que este sistema aún se aferre a viejos paradigmas. "Nos prepararon en la época industrial para industrializarnos", señala. Pero los seres humanos no pueden permanecer estáticos. El cerebro, después de 45 minutos, pierde la atención. Además, cada niño tiene una forma única de percibir el mundo: visual, auditiva o kinestésica.

3. Desconocimiento y oportunidades perdidas. La coach enfatiza que todos poseemos estrategias de aprendizaje, muchas de las cuales provienen del hogar. Si los maestros conocieran estas estrategias, podrían enseñar de manera más efectiva. Sin embargo, la programación neurolingüística, descubierta en los años 60, sigue siendo desconocida para muchos. Los maestros, mal remunerados, continúan transmitiendo el antiguo paradigma educativo en lugar de adoptar enfoques más innovadores.

4. Fomentando el pensamiento crítico desde el comienzo. Ferrari sugiere que el currículo escolar debería incluir habilidades esenciales para la vida. En lugar de centrarse únicamente en la escritura, el primer grado podría enseñar a los niños a "cómo me quiero, cómo me autotranquilizo, cuáles son mis recursos". Criar a un niño con pensamiento crítico puede ser desafiante, pero es esencial. Cuando los padres no estén presentes, estos niños tendrán las herramientas para desarrollarse de manera independiente y aprovechar todas sus potencialidades.

5. La coherencia de los tres dominios: lenguaje, biología y emoción. Profundiza en la importancia de escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones. Los tres dominios (lenguaje, biología y emoción) están interconectados. Ignorar las señales biológicas puede llevar a incoherencias y enfermedades. Ferrari aboga por una educación que nos ayude a conocernos a nosotros mismos y a cultivar el pensamiento crítico desde temprana edad.

En resumen, la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños. Reconocer su impacto y adaptar las estrategias pedagógicas podría marcar la diferencia en el futuro de las generaciones venideras.