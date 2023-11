Cómo viven la guerra los familiares de las argentinas liberadas por Hamás

Los parientes de las seis personas liberadas compartieron sus sensaciones. Sus familiares recuperaron la libertad este lunes, luego de más de 50 días secuestradas por la organización armada palestina.

Tras la tregua acordada con Israel, el grupo terrorista Hamás liberó a 11 rehenes, entre ellos seis argentinas. Se trata de las mellizas Yuli y Emma Cunio con su madre Sharon y Karina Engelbert junto con sus hijas Mika y Yuval.

En diálogo con Telám, los parientes compartieron que los Cunio son una familia "hermosa, muy abierta y siempre abrazando a otros", mientras que los Engel/Engelbert son un grupo familiar a quienes los ataques del 7 de octubre en Israel les cambiaron la vida.

Buby Guelbert, hijo adoptivo de la familia de Shanon Cunio, liberada este lunes con sus hijas Emma y Yuli, y Constanza Serlin, sobrina de Karen Engelbert, también liberada con sus hijas Yuval y Mika.

Guelbert contó que todos sus familiares fueron secuestrados en el mismo lugar" -el kibutz Nir Oz- donde estaban reunidos por la celebración del 7 de octubre, en Israel. Y detalló: "Son una familia hermosa, de mucha gente, muy abierta, y siempre abrazando a quienes se les acerca".

"Todo es muy fuerte y muy reciente, yo estaba en Israel de visita cuando ocurrieron las matanzas y los secuestros en Tel Aviv, para luego viajar al kibutz atacado", detalló Serlin.

"Somos una familia tradicional de Córdoba, viviendo muchos años en paz en la Argentina, esto nos cambió la vida, nuestros familiares viven desde 1989 en Israel, en el kibutz Nir Oz, manteniendo la doble nacionalidad", afirmó Constanza.

"Mi papá Claudio es hermano de Karina, ella es paciente oncológica, su marido Ronen Engel es diabético y no fue liberado, solo liberaron niños con su madre y mujeres mayores", amplió.

"En las próximas horas esperamos comunicarnos, saber cómo pasaron el cautiverio, ya que las primeras imágenes las vimos por televisión", concluyó.

Argentinos que permanecen en cautiverio

Desde la Embajada de Israel en Argentina confirmaron que ambas familias aún tienen familiares rehenes en Gaza.

Durante el ataque a Israel perpetrado por Hamas el pasado 7 de octubre, ocho integrantes de la familia Cunio fueron secuestrados y llevados prisioneros a Gaza.

La liberación de Sharon y sus dos hijas se suma a la concretada el sábado pasado de Daniel Aloni, hermana de Sharon, y de su hija Emilia, tras siete semanas.

Aún permanecen secuestrados por Hamas el esposo de Sharon, David, su cuñado Ariel y su novia. Al igual que el marido de Karina, Ronen Engel, permanece secuestrado por el Hamas.

"Van a liberar 50 personas, ojalá mañana y pasado 20 más, pero todavía van a quedar casi 200, que nadie sabe cómo están, si están vivos. La Cruz Roja nunca los visitó", dijo el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en declaraciones al canal de noticias TN.

"Algunos de los que fueron heridos no fueron tratados correctamente. Ni los mayores, ni aquellos que tenían heridas de bala o de algún tiro. No sabemos exactamente qué comieron, pero comieron poco. No sé decir dónde durmieron, pero imagino que no en lugares aptos para ello”, contó Sela.

Bebé secuestrado

Sobre el bebé argentino secuestrado, Kfir Bibas, el embajador de Israel en Argentina, consideró que "no importa quién lo tiene, la responsabilidad es de Hamas. Todos los mensajes de la comunidad internacional le están diciendo que todo el mundo, los egipcios, qataríes y otros, que es su responsabilidad".

"Argentina hace votos para que sea posible lograr la incondicional e inmediata liberación de todos los rehenes que aún se encuentran en la Franja de Gaza, sin distinción de nacionalidad, incluyendo a otros argentinos que permanecen cautivos", concluyó Sela.