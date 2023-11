Caso Próvolo: Fiscales y querellantes apelaron ante la Corte

En una decisión cargada de polémicas, sobre todo por algunos hechos que se habían ventilado y probado en los procesos anteriores, el Tribunal Penal Colegiado número 2 absolvió a las nueve acusadas.

Las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna debían juzgar abusos sexuales contra los niños en algunos casos, y en otros al menos la omisión de denuncia.

En el banquillo estaban las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, las exdirectoras y empleadas del instituto, Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, con pedidos de penas de entre 3 y 25 años.

Las demás imputadas no tenían pedidos de pena de las partes acusadoras, Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza, y la psicóloga Cecilia Raffo, por lo que sus absoluciones eran lo esperado.

Frente a esto, los querellantes apelan ante el máximo tribunal, y sobre ello, Lucas Lecour, abogado de la Fundación Xumek, indicó: “Hemos presentado un recurso de casación, es una revisión a la sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”.

"La Corte tiene tres opciones, rechazar el planteo y considerar que la sentencia está bien, en ese caso queda firme".

El segundo planteo es declarar la nulidad de la sentencia y ordenar a hacer un nuevo juicio, “en este caso habría que buscar nuevos jueces y volver a pasar por esto que entendemos que sería una re revictimización de las víctimas".

"Fueron 2 años y medio, sería un desgaste enorme volver a estar 2 años y medio sentados frente a un tribunal y volver a producir esa cantidad de pruebas que se produjo en este tercer debate”, consideró el letrado.

Y la tercera opción, “es la que le pedimos a la Corte, que directamente ellos tomen la sentencia, la modifiquen y condenen ellos directamente con las pruebas que nosotros le marcamos en el recurso a las imputadas”, resumió.

“Teniendo en cuenta la repercusión del caso, la importancia, la gravedad institucional que tiene el hecho, hemos pedido a la Corte -es una facultad que tiene la Corte de resolver estos casos de gravedad institucional de manera plena-, que actúe, no por sala sino en forma plena, es decir todos los miembros de la Corte resuelvan esta casación”, amplió Lecour.

“Queda una instancia extraordinaria, es un recurso más acotado y más complejo para que la Corte de la Nación abra ese recurso, ahí es una decisión discrecional de la Corte de la Nación si está interesada en abrirlo o no a ese recurso”, aclaró por la última instancia que quedaría en caso de fracasar esta apelación. “Este es un caso particular, tiene una gravedad importante, es un caso que ha tenido una repercusión internacional.

"Es posible que la Corte de la nación ante un fallo adverso quisiera revisar esta sentencia, pero las chances son más reducidas y esperamos no tener que llegar a esas instancias y que directamente la provincia resuelva”, informó.

Sobre el recurso que presentaron, señaló a El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano.news): “es un recurso bastante fundado el que hemos presentado, tanto la fiscalía como los querellantes. Hemos marcado las contradicciones que tiene la sentencia, que son muchas.

La falta de análisis de un montón de pruebas fundamentales que presentamos durante el juicio en los alegatos, la mala perspectiva en el análisis de las declaraciones de los testigos, teniendo en cuenta que se trata de testigos jóvenes con discapacidad y que están relatando hechos que han ocurrido hace mucho tiempo”. Para los querellantes, “eso no se valoró, no se tuvo en cuenta y es lo que estamos pidiendo que la Corte lo tenga en cuenta. Ya hay antecedentes de esto, de la Corte de cómo se tiene que analizar este tipo de testimonios y que no fueron tenidos en cuenta por el tribunal a la hora de dictar una sentencia”.

“Con respecto a los fiscales, sé que hay dentro del Ministerio Público Fiscal hay una línea de investigación, no en contra de los fiscales sino justamente en marcar las contradicciones que han tenido las juezas en solicitar una cosa así, en reforzar la tarea de los fiscales y en apoyar a los fiscales que estuvieron trabajando en esta causa, porque entienden que no sólo han trabajado de manera correcta y legal sino que además lo que está solicitando la jueza es ilegal”, refirió el abogado.

“Desde un primer momento nosotros ejercimos nuestra función con la mayor responsabilidad y compromiso posible. Está el compromiso y la responsabilidad que ante la falta de pruebas nosotros no acusamos a aquellas personas que entendíamos que no teníamos los elementos suficientes para una condena, pero respecto a las que sí entendíamos que se daba la certeza para una condena, las acusamos y sostuvimos la acusación, por eso sostenemos en este recurso de casación la misma postura".

"Entendemos que hay elementos de sobra, los chicos no mienten, les creemos. Es lo que la Corte ya consideró en los casos anteriores, es lo que han confesado los autores de los casos anteriores, no es que está solo en nuestro fuero íntimo, hay pruebas fundamentales revisadas por muchos jueces que dan cuenta de esto, por eso seguimos en esta posición y vamos a seguir hasta la última instancia que sea necesaria porque estamos confiados que esto ha sido un error judicial y que podemos modificar en otras instancias superiores”, completó Lecour.

Producción periodística Daniel Gallardo