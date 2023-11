Después del resultado de la primera vuelta de las presidenciales en las que Patricia Bullrich no pudo meterse en el balotaje, Baby Etchecopar aseguró que no empatiza con ninguno de los dos candidatos más votados por los argentinos: Javier Milei y Sergio Massa. Y que se había decidido por la alternativa de votar en blanco.

La reflexión sobre Patricia Bullrich

El conductor de “Baby en el medio”, por Radio Rivadavia AM630, escribió un largo descargo titulado: “Yo voté a Pato”, en el cual explayó los motivos de su elección:

“Siempre creo en la razón de las minorías y en el individuo y para mí es muy importante la valentía. No me puse en contra de Massa y jamás me importó Milei, pero sí apoyé a Patricia, a la señora sola, a la que sola soportó el bullying. A la señora sola encabezando sola una batalla y castigada por haber ganado una batalla interna. Siento que nadie le dio una mano, siento que se cargó la responsabilidad de un partido al hombro como un poncho viejo, sucio, y remendado, y quiso revolearlo con un lánguido 'si se puede', pero te dejaron sola Patricia, no me gustaría saber quiénes te jugaron en contra de adentro, es más, creo que fueron más dignos tus adversarios".

Los informes de Ariel Zanchetta

Luego, comentó que votaría en blanco en las elecciones del próximo 19 de noviembre. Sin embargo, aclaró, los episodios ocurridos durante los últimos días lo llevaron a que considerara cambiar de opinión. El ex policía bonaerense Ariel Zanchetta, detenido en la causa por presunto espionaje ilegal sobre funcionarios judiciales, elaboró informes confidenciales sobre los principales actores de la vida política argentina, desde Sergio Massa y Milei e inclusive Jorge Macri, además de sindicalistas, periodistas y artistas. Entre los periodistas, surgió el nombre de Baby Etchecopar.

El ex policía Ariel Zanchetta

La decisión final de Baby

El conductor grabó un video para explicar a sus fans por qué votará a Javier Milei en las elecciones, a pesar de haber sido muy crítico con él.

“Durante los últimos diez días he recibido epítetos de todos lados. Que es Massa, que es Milei, que iba a votar en blanco… Estaba muy enojado, estoy muy enojado. La verdad que nos trajeron a un camino o un `cul de sac` (callejón sin salida) que no queríamos tener, queríamos tener una apertura democrática”, comenzó en la grabación.

“Entonces dije ‘voy a votar en blanco, no me quiero hacer responsable’. Pero quiero decirles a todos los que me escuchan que he decidido votar. Voy a ir a votar porque esto que está pasando con lo de las escuchas, las pinchaduras de teléfono y las persecuciones, es el delito más grave que puede suceder en un Estado de derecho. Y les pido a las autoridades y a los jueces que lleguen al fondo de esta situación”, continuó.

“Nuestra vida estuvo en peligro en manos de estos delincuentes, esta gente inescrupulosa de la mano de Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y toda esta lacra. Por eso, como esa frase que nos marcó a todos los radicales, mis queridos seguidores, voy a ir a votar el domingo porque nunca más”, espetó Baby Etchecopar, inclinándose por Javier Milei para darle su voto en la segunda vuelta que decidirá el próximo presidente de los argentinos, a partir del 10 de diciembre.