Tras sufrir una recaída, volvieron a internar a Felipe Pettinato

Tamara Pettinato, conductora del ciclo Ella Empezó (FM Metro), se tomó unos minutos del aire de su programa para dar algunos detalles del estado de salud de su hermano, Felipe, quien experimentó una recaída en su condición, tal como ella misma lo graficó, en un momento en que las especulaciones respecto de su cuadro comenzaban a hacerse más presentes.

Este nuevo ingreso a un centro de adicciones se produce apenas dos meses después de la confirmación del procesamiento del joven por el delito de incendio seguido de muerte que resultó en el fallecimiento del neurólogo y amigo del implicado, Melchor Rodrigo, en su vivienda ubicada en el barrio de Belgrano. La acusación formal llega después de un trágico incidente en el que perdió la vida Melchor, cercano a Felipe, en circunstancias que desencadenaron investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras la tragedia, el hijo del reconocido músico y conductor Roberto Pettinato se había mantenido alejado de los focos mediáticos y las redes sociales, en un intento por esquivar el escrutinio público y la presión que estos eventos generaron en su vida personal.

Con respecto a las especulaciones sobre la salud de Felipe, su hermana, al final de su programa, destacó: “Ya que estamos, lo digo, está internado hace dos meses igual, no es de ahora. Se ve que les llegó la información ahora, pero así ya lo saben lo cuento yo, está internado hace dos meses.

Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez. No voy a decir dónde, porque entiendo que no hace falta, además, hacen la amarilleada, nos ha pasado que han mandado drones para sacarle fotos y hacer la nota de cómo está ahora, en un lugar donde hay un montón de gente que está luchando para salir adelante, que está haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias”.

La conductora reafirmó sus palabras de no brindar más información al respecto, al recalcar: “No voy a decir dónde, la verdad. Y si lo averiguan, bueno, que investiguen, pero no lo voy a decir y tampoco dar más detalles. Si vienen y preguntan, no voy a dar más detalles, porque es un tema de salud mental, de adicciones que no es para que llenen programas y estén paneleando y opinando de un tema tan serio y delicado”, cerró.

La admisión de Felipe en una instalación especializada en el tratamiento de adicciones marca un nuevo capítulo en su búsqueda de recuperación, tanto a nivel personal como legal. No es la primera vez que el joven enfrenta desafíos relacionados con su salud mental y luchas internas, lo que subraya la complejidad de la situación que atraviesa y el apoyo familiar presente a pesar de las adversidades.

La familia Pettinato se caracterizó por mantener un perfil reservado frente a los últimos sucesos, enfocándose en el bienestar de Felipe y en la necesidad de afrontar las consecuencias legales que puedan surgir.