Marcha nacional del Partido Obrero contra las medidas económicas del nuevo Gobierno

A pesar de las advertencias del Gobierno nacional y la presentación del "protocolo antipiquete" por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, organizaciones sociales y partidos de izquierda realizarán este miércoles una movilización nacional.

Sobre los motivos de la protesta, que cuenta con el apoyo de gremios de todo el país, Ciudadano.News conversó con el dirigente de izquierda y ex senador provincia de Mendoza, Víctor da Vila, referente del Partido Obrero (PO): "Este miércoles, el PO, como parte del Frente de Izquierda, junto a más de 100 organizaciones en Buenos Aires y en las principales capitales del país, nos vamos a movilizar, estableciendo un claro rechazo a las medidas que han anunciado el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, porque entendemos que son medidas que tienen un efecto negativo para el conjunto de la población trabajadora, que van a profundizar el padecimiento que ya venimos sufriendo con gobierno anterior".

Además, el político manifestó: "Sin ir más lejos, la nueva devaluación del peso ha significado un aumento escandaloso en los combustibles, un aumento generalizado de los alimentos, con kilos de carne en el orden de los 7.000 u 8.000 pesos. Se está preparando una serie de tarifazos, fruto de la liberación de las tarifas de los servicios públicos. Entendemos que son medidas que no vienen a estabilizar la economía en relación con las necesidades y las urgencias populares, sino que están dictadas en función de las necesidades de los grandes grupos económicos y los sectores que viven básicamente de la actividad económica más concentrada".

"Entonces, la primera motivación para la movilización de este 20 de diciembre, es que hay que rechazar este plan que hemos definido como un verdadero plan de guerra contra el pueblo trabajador, porque no ofrece ningún tipo de respuesta a las urgencias y a las necesidades y, por el contrario, va a profundizar lo que ya es una hiperinflación en curso, lo que es niveles más escandalosos aún de pobreza y una precarización mayor del trabajo, explicó el dirigente.

"Entonces, esta movilización tiene por objeto eso y también rechazar los dichos de la ministra Patricia Bullrich, quien básicamente viola todas las libertades democráticas y establece un principio de anti muy fuerte, porque pretende eliminar el derecho a la protesta, pues una movilización es justamente eso, una protesta que es direccional contra su gobierno, es decir, que pretende arrogarse ser juez y ser parte, es decir, regular una protesta que es dirigida contra su propio gobierno", señaló Víctor da Vila.

Sobre las características de la movilización, el dirigente indicó: "La jornada en Mendoza va a ser desde las 18 del Kilómetro 0, es una concentración y posterior movilización por las calles de la ciudad, va a culminar con la lectura de un documento común que es acordado por todas las organizaciones a nivel nacional".

Cuando se le observó que se presentó un protocolo nacional antipiquete con directa intervención de fuerzas de seguridad federales, contestó: "Los anuncios de la ministra Bullrich, tanto como de los funcionarios del Gobierno provincial de Mendoza, son de una gravedad extrema, porque se pretenden arrogar la potestad de regular una protesta que es dirigida contra ellos, incluso violando principios democráticos, estableciendo una potestad que no tienen hoy".

El ex legislador también dijo: "No se puede pretender regular el derecho a la protesta siendo miembro del Ejecutivo y, por lo tanto, destinatario del reclamo. Existe un direccionamiento concreto que lo expresó la ministra cuando habló de que no importa la modalidad, si es piquete, si es movilización, si es corte media calzada, si se deja en rutas alternativas, el problema es que es una protesta".

"Por lo tanto, estamos frente a un intento de criminalizar la protesta, sea con multas por parte de la Municipalidad, imputaciones por la figura legal que sea, es decir, hay un ataque a las libertades democráticas, hay un ataque a las libertades políticas, porque se está intentando poner una mordaza a quienes piensan diferente a los que hoy están gobernando", expresó.

"Entonces, nosotros rechazamos de plano las declaraciones, pensamos que el esfuerzo de los ministros de Seguridad, de los funcionarios de la cartera deberían estar puestos en encargarse de quienes han vaciado y han sacado este país durante décadas. Sin embargo, vemos que lo que ocurre es que premian a las personas que han endeudado de forma seria en nuestro país, colocándolos nuevamente como ministro de Economía, es el caso de Caputo", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo