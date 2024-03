Hagamos de la inclusión algo de todos los días

En una charla con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Sabrina Herreros, vicepresidenta de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), destacó los avances en la inclusión de personas con síndrome de Down.

“Actualmente, hemos evolucionado mucho. Hay muchos niños incluidos en las escuelas comunes y en ámbitos deportivos. Aunque aún hay poca presencia en el ámbito laboral y universitario, se está trabajando incansablemente para lograr una vida digna y una verdadera inclusión”, afirmó.

Herreros subrayó la importancia del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo a nivel global. Sin embargo, su deseo es que esta fecha no sea solo un día de conmemoración, sino que inspire una reflexión constante. “Queremos que todos los días se piense en la inclusión, que se conviva con las personas con disparidad y, especialmente, con quienes tienen síndrome de Down”, expresó.

Este año, ASDRA cuenta con dos aliados fundamentales en su lucha por la inclusión. La Red Solidaria Argentina y la Liga de Profesionales del Fútbol se han unido a la causa.

Desde el 15 hasta el 20 de marzo, estos aliados saldrán junto a los jugadores de fútbol portando una bandera en favor de la inclusión. Jóvenes con síndrome de Down también participarán en esta iniciativa, demostrando que pueden patear y correr en las canchas.

El broche de oro será el jueves 21 a las 18 en la Plaza del Obelisco, donde se iluminarán varios monumentos, incluyendo el propio obelisco, la Plaza de los Dos Congresos y el Puente de la Mujer. Un gesto simbólico que refleja el compromiso de toda la sociedad por construir un mundo más inclusivo y solidario.

Además, Herreros compartió su entusiasmo por las imágenes recibidas desde distintos lugares. “Estamos felices. Una sociedad más inclusiva la podemos lograr con acciones más que palabras. Los espacios en los medios de comunicación son fundamentales".

"Los canales que nos dan espacio para mostrar lo que hacemos, lo que una persona con síndrome de Down puede hacer, es capaz de hacer, sin que su condición la defina. La mirada empática, escuchar al otro, aceptarlo y respetar sus individualidades son claves. Ellos tienen mucho para ofrecer, y debemos darles el espacio, las herramientas y el apoyo necesario”, enfatizó.

Herreros invitó a quienes estén cerca de la Plaza del Obelisco a unirse al gesto simbólico. “Si pueden, vengan con una remera y hagamos un sí grande por todas las cosas que los jóvenes con síndrome de Down sí pueden hacer".

"Para quienes no puedan acercarse físicamente, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, donde compartimos actividades, acciones y propuestas en las que todos pueden ser partícipes”, concluyó.