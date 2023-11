Del reciclado a la revolución: la moda circular como estilo de vida

La moda circular ha dejado de ser una moda para convertirse en un estilo de vida. Para saber más acerca de esta tendencia, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Fabiana Marquesini, especialista en costura quien dio detalles de cómo funciona y amplió el tema para que sea más sencillo ponerlo en práctica.

En este contexto Marquesini, contó: “Esto de recircular un poco en realidad es el famoso reciclado, el que le vas cambiando un poco la cara a algo que por ahí ya tenían. La moda circular es que la ropa circule, que no se descarte, que no se tire sino que tal vez vos no le das un uso pero sí se lo puede dar otra persona, entonces que eso este girando y que pueda seguir siendo útil"

"Esto abarca el ampliar la prenda, achicarla, customizarlo, esto es por ejemplo que vos tenés una camisa, pero ya la usaste un montón de veces, le voy a poner una línea militar y se lo agregas, eso es customizar. Las mercerías nos ofrecen muchas opciones como adhesivas, apliques y en la espalda de una campera de jean le podes poner una gran mariposa, siempre tratando de tener ese gusto personal", agregó.

Costura. Fuente: Pexels / Pixabay

Fabiana también explicó: “Las ferias americanas tienen un auge fuerte, potente, tal vez las edades más grandes no se han acostumbrado a eso pero todo lo que es la juventud sí, va directo a comprarse algo usado. Están muy conformes con eso y tratando de, sabes que uno encuentra ahí telas que por ahí por el momento del país, que las importaciones están un poco frenadas, encontramos telas que ahora son complicadas de conseguir y hay que aprovecharlas".

"Hay un video que subí, con un agujero en un pantalón entre las piernas, el roce, se me gastó, me lo pidieron porque el pantalón no queda como nuevo, queda con un parche pero fue un video de los más vistos porque es un problema actual, el momento de muchos países no es para comprarte un pantalón. Por eso, si uno no tiene dinero lo puede arreglar y darle más uso a esa prenda", agregó Marquesini.

Finalmente la especialista en moda circular finalizó: “Por suerte en el mundo hay gente para todo, si quiero vender un pantalón roto y alguien lo quiere comprar, bienvenido sea. Todos tenemos diferentes opciones y gustos. La moda no incomoda. La cosa es estar como uno se sienta mejor”.