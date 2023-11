Todos los 8 de noviembre se celebra el Día Nacional de las Personas Afroargentinas y de la cultura afro. Esta población fue invisibilizada, aunque su descendencia sigue presente en nuestro país.

Para saber más sobre esta temática, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con la historiadora Catalina Cabana quien contó: “Nuestra historia fue como blanqueada. La historia oficial que todos hemos leído en el manual de la escuela o tal vez en el Billiken, y que se ha empezado a reversionar en los últimos 30 años, siempre fue una historia de una Argentina muy europea".

"Entonces, todo muy blanco. Quieren hacer desaparecer la comunidad afro, las tradiciones, los elementos afro que puede tener Argentina, sobre todo Buenos Aires, porque es donde mayoritariamente donde se va a dar la presencia de lo afrodescendiente y la realidad es que están sumamente presentes y mañana se celebra este día porque es un día para visibilizar que todavía hay afrodescendientes en Argentina”.

“Además, es importante porque se visibiliza a través de la figura de una mujer. Porque siempre se ha contado una historia muy desde el hombre y ahora se muestra a partir de las mujeres, que tiene que ver con María Remedios del Valle, una afrodescendiente que pelea".

"Es una heroína de nuestra gesta independentista que estuvo en el éxodo jujeño, perdió toda su familia, ella peleó al lado de Belgrano, con lo cual es un símbolo porque siempre nos contaron la historia como ‘Belgrano, San Martín y los hombres que acompañaron’ y la realidad que estuvieron acompañados de muchísimas mujeres, entonces traerla a ella hace, por eso es ‘la madre de la matria’ (sic).

Esto tiene un montón de cosas en una sola: es mujer, es afrodescendiente, muere pobre, pero en su momento Belgrano la había condecorado y la termina nombrando generala del Ejército”, explicó.

Foto: Wikipedia / Augusto Starita – Ministerio de Cultura de la Nación Argentina

Pocos o muchos, pero discriminados

“Tuvimos afros en Buenos Aires, después se minimizan, se dicen que no eran tantos y por eso no es importante. Pero no importa si eran muchos o pocos: estaban. Hay muchas notas que cuentan de las pequeñas tribus afros que había en Buenos Aires".

"En el algún momento fueron prohibidos (…) y hoy es como una minoría, se los trata así. En esa minoría, esa construcción que se hizo durante mucho tiempo, como esto de la discriminación o el racismo, entendiendo como que si sos afrodescendiente o tenés un color de piel más oscura, tenés que estar en una situación inferior al resto”, remarcó.

“Esto es lo que falta en esta deconstrucción o en esta construcción de la sociedad. De entender que nadie es superior o inferior y menos por un color de piel. Muchas veces, en este tipo de discriminación, no hay inclusión y si van a buscar un trabajo, es: “ah, pero sos más oscurito”.

"Esto se sigue viendo, es lamentable. Por eso estas marchas, salir a la calle, mostrar, visibilizar. Es decir: ¡Existimos, estamos! Todos somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos”, agregó.

Cómo saber si sos afrodescendiente

“Hay que buscar el árbol genealógico. Hay que aclarar porque muchas veces uno dice ‘África’ y África es como una gran bolsa y África no es todo lo mismo. Podés ser de Sudáfrica, o ser de Marruecos, Egipto, ahí ya tenemos cultura musulmana"

"Cuando hablamos de afrodescendientes se habla de gente de piel morena, de pelo crespo, los labios más carnosos. Tienen cierta fisonomía. Igual en un montón de lugares te pedís un kit y te pasas el hisopo por la boca, lo mandas y te devuelven en detalle de dónde tenés cada porcentaje y te van sacando el radio genético. La realidad es que todos los caminos conducen a África. El universo medio que nace en África”, aseguró Cabana.

“Hay que entender que la humanidad fue nómade, a pesar de que nos quedamos en un lugar y habitamos un espacio, las culturas se van moviendo y al moverse todas las culturas se van cambiando las fisonomías. Siempre vamos a tener un rasgo afro en algún lugar”, consideró la historiadora.

La venta de esclavos

“En Argentina no llegaron tantos como si a Brasil o Uruguay. Cuando traen gente de África para América la traen como mano de obra, entonces climáticamente ellos trabajan mejor en zonas más caribeñas que acá. Acá en Buenos Aires era frío en aquel entonces para adaptarse".

"Después, Argentina, como es un territorio inmenso, tenía una cantidad de pueblos originarios que las órdenes religiosas se van a encargar de hacer la reducción y ponerlos a trabajar, entonces ya no necesitamos a un esclavo africano, ya tenemos bastante gente acá para esclavizar. Entonces los que vienen son relativamente pocos”, narró.

“Cuando empezamos el tema de la revolución, es cierto que ellos van a acompañar la revolución, muchos mueren y después en las épocas de generación del 80, donde ahí empiezan a blanquearse las tierras argentinas, a los africanos que quedaban los mandan a la frontera, los sacan".

"En el primer censo que hace Sarmiento se menciona a los afrodescendientes y se menciona, como en un párrafo aparte, que ya no eran esclavos y estaban orgullosos de vestir su traje de sirviente en las casas de clase altas, y que ya eran pocos".

"Por eso en nuestra música, en Uruguay el candombe es mucho más africano y nosotros empezamos a escribir una historia del tango queriendo africanearla y no hay chances, porque viene de Europa”, remarcó.

