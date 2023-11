La escarlatina es un padecimiento común entre los más chicos. Para saber más sobre esta enfermedad, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con la pediatra Sabrina Critzmann quien explicó: “La escarlatina es una enfermedad producida por una bacteria, el estreptococo del grupo A. Es la bacteria que causa faringitis".

"La faringitis, que es la inflamación de la garganta, el dolor de garganta con inflamación, con ganglios que molesta, puede ser virus, en el mayor de los casos, y a veces es por bacterias.

Esta bacteria, que da este dolor de garganta, produce una toxina que hace que la piel se ponga roja, y ahí está el nombre, escarlatina. Viene de escarlata, escarlata significa rojo, y es un salpullido donde toda la piel está cubierta de rojo”.

“En general es enrojecimiento. Puede ser que haya alguna molestia porque es una piel que está sufriendo un proceso de inflamación y esa molestia, esa sequedad, deshidratación, se soluciona con crema hidratante".

"Dura algunos días e inclusive sucede que, cuando termina el cuadro, se pueden descamar los deditos, se puede caer la piel de las manos y los pies y se pueden caer las uñas. Que no se asusten las familias que cuando hay procesos así de la piel, se pueden caer las uñas después del cuadro”, agregó.

Cómo enfrentarla

“Hay que tener tranquilidad. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad que siempre estuvo. Vemos algunos casos más ahora, a veces en un aula se contagian las infancias, pero no es algo que no se maneje desde la pediatría desde siempre.

"El manejo es muy sencillo porque es una bacteria que una vez que la encontramos, porque tenemos que hacer un hisopado en la garganta para ver si está la bacteria, más los signos clínicos, una infancia con dolor de garganta, con fiebre, con erupción del cuerpo que uno la toca y es áspera, tiene la lengua colorada, tiene la cara roja".

"Alrededor de la boca más blanquito, son cosas que vemos los pediatras y los médicos de familia que atienden infancias, y cuando tenemos el diagnóstico, el tratamiento es sencillo, es con antibiótico”, explicó.

“Es una bacteria que, hoy por hoy, es sensible a un antibiótico muy usado que es la penicilina, que es el más común de todos. Responde muy bien a la penicilina. Esto es muy importante para las familias: a ustedes les dan tratamiento con una dosis, una cierta cantidad de días, hay que hacer todo el tratamiento",

Eso es importante porque, si no, la bacteria es más resistente y en un próximo caso puede ser más complicado. ¿Por qué debemos matar la bacteria? ¿Para que se vaya la erupción o deje de doler la garganta?

No, eso va a pasar porque el cuerpo lo va a resolver, pero son bacterias que a largo plazo podrían dar complicación en el riñón, entonces por eso damos el antibiótico y por eso hay que hacer el cuadro completo de antibiótico, aun cuando esa infancia se sienta bien”, agregó la médica.

“Una vez que esa infancia no tenga más fiebre, se sienta bien y lleve por lo menos un día o dos de antibiótico, ya puede volver a la escuela o jardín porque ya no contagia”, remarcó la especialista.

El contagio

“Esta bacteria se transmite a través de salivas, a través del aire, del contacto. Los momentos que estamos más encerrados es más posible que esto suceda y sobre todo se dan en edades de niños escolares. Es muy raro que una infancia menor de 3 años tenga una faringitis por estreptococo o tenga una escarlatina.

Puede pasar porque tiene hermanitos que van a la escuela, el contacto está, pero no es tan común. También entender que no toda faringitis y no toda erupción de la piel es bacteriana, muchas veces puede ser viral".

Tenemos un grupo de enfermedades que llamamos exantemáticas, que es esta erupción en la piel, que son distintas, que es competencia del pediatra poder definirlo si son virales. Entonces, paciencia que no todo es escarlatina o todo virus”, recalcó.

“Ataca más a los niños porque tienen todavía un sistema inmune que todavía está en desarrollo. Los bebés son más placibles a las enfermedades, infecciones y tiene una razón de ser lo del sistema inmune. Los bebés nacen, tienen que colonizar microorganismos buenos, nosotros tenemos algo que se llama microbiota, que son los microorganismos que están en todo nuestro entorno, en la piel, intestinos, algo beneficioso, y es un sistema inmune que está preparado para adquirir esos microorganismos".

"Pero también, puede haber microorganismos que no sean tan buenos, entonces es un momento de desarrollo. Generalmente en edad escolar, más cercano al inicio de la escolaridad primaria, se dejan de enfermar tanto, cuando tienen 6 años ya no es que una vez por mes tiene mocos y fiebre, eso cambia”, explicó.

