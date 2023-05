Adiós a las claves y contraseñas: Google prepara las Passkeys

Las claves y contraseñas siempre fueron algo engorrosas. Si bien protegen de que cualquier persona pueda entrar o iniciar sesiones en nuestras cuentas personales o mails, alguna vez, has pasado por un momento de desesperación al no recordar cuál era la clave correcta.

Pero ahora no vas a tener de qué preocuparte, porque Google anunció que ya no será necesario recordar tus claves porque trabaja en un sistema de seguridad diferencial.

Según informó, en su lugar, las personas que deseen ingresar, podrán recurrir a los Passkeys (llaves de acceso, en castellano), esa tecnología que, en el medio plazo, aspira con acabar definitivamente, de una vez por todas, con las claves tradicionales. De esta manera, se podrá entrar a todos los sitios webs “recurriendo al desbloqueo mediante lectura de la huella dactilar o al escaneo facial”.

Este mecanismo es muy parecido al que realizan algunas personas, especialmente en IPhone para poder desbloquear sus teléfonos.

¿Por qué este mecanismo es más seguro?

De acuerdo con lo que mencionaron, la información es “almacenada en los 'gadgets' del usuario y no es susceptible de acabar en manos de cibercriminales”. Entonces “ya no habría una combinación de palabras o números que permita acceder a la plataforma en cuestión”. A partir de ese momento, ya no existirán los mensajes por parte de los estafadores que llegan a través de SMS, correo o llamada intentando entrar de alguna manera al sitio.

En caso de que una persona decida cambiar su teléfono, no habría problema, ya que confirmaron que “todas las llaves de acceso se almacenan en la nube, y se pueden reinstalar en cualquier teléfono mediante la realización de una copia de seguridad”.

Cabe destacar que estas llaves de acceso no solo serán utilizadas por Google. La primera en mover ficha fue Apple con el IOS 16 para iPhone. Este permite autenticarse en sitios de Internet mediante escaneo facial o la lectura de la huella dactilar. Además de Microsoft.

Si bien todavía es algo nuevo, se especula que Google comenzó a llevarlo a cabo para que los usuarios puedan reconocerlo.

Para crear una podés hacer click acá: https://blog.google/technology/safety-security/the-beginning-of-the-end-of-the-password/ En caso de que la cuenta sea corporativa o compartida, deberás necesitar la autorización del responsable o administrador.