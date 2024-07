El llanto de Messi: emociones, ídolos y las claves psicológicas del momento

En una entrevista, con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), el psicólogo Diego Quindimil ofreció un profundo análisis sobre el emotivo momento en que Lionel Messi rompió en llanto tras tener que abandonar la cancha durante la final de la Copa América. El llanto del astro argentino, que conmovió a millones de espectadores, es visto por el experto como una expresión natural y saludable de las emociones humanas.

"Llorar es parte de nuestras emociones," explicó Quindimil. "Durante mucho tiempo estuvo mal visto, se decía que los hombres no lloran o no expresan sus emociones. Me parece que, a partir de la pandemia, hemos comenzado a entender que las emociones son parte de nosotros y no te hacen menos profesional".

Según el psicólogo, el llanto puede ser una forma de liberar una carga emocional significativa, una reacción tan natural como saludable. Sin embargo, en el caso de Messi, el hecho de que se permitiera llorar en público tiene varias interpretaciones posibles. "No queda claro si fue por la lesión, que podría ser una razón válida, o por la frustración de no poder ayudar a su equipo. También podría estar relacionado con la realización de que un ciclo se está cumpliendo, como el de Di María, y que quizá el de Messi también lo está. Además, podría tratarse de la impotencia frente a lo que la mente desea y el cuerpo no puede acompañar".

El psicólogo realizó una comparación cultural interesante entre Messi y Maradona, destacando la humanidad del primero. "Messi es un héroe para nosotros, un héroe que se levantó de la derrota y demostró resiliencia, obteniendo el título mundial con la Selección argentina. Maradona, en cambio, era visto como un Dios. Un héroe es de carne y hueso, tiene una familia, y se postula desde un lugar más terrenal, aunque con lógica de heroísmo."

Para Quindimil, el llanto de Messi también está vinculado al concepto de seguridad psicológica en los equipos de trabajo. "Esto significa la posibilidad de ser uno mismo dentro de un grupo. Messi no necesita ponerse una careta; él es quien es. En otros grupos, puede haber tenido que aparentar ser alguien diferente, pero en un entorno de seguridad psicológica, cada uno puede ser auténtico sin máscaras. Esto enriquece a los equipos."

El psicólogo subraya la importancia de la transparencia emocional en la actualidad, una tendencia que se intensificó tras la pandemia. "Un periodista no es solo un periodista, un jugador de fútbol no es solo un jugador de fútbol; también son personas con emociones. La salud mental y emocional hoy es central en nuestras vidas cotidianas. Antes, se escondían las emociones, pero hoy se permiten y se expresan abiertamente".

Finalmente, Quindimil advirtió sobre las consecuencias de reprimir las emociones. "Lo que no se expresa, sale por otro lado. Lo que no se expresa, explota o implota en la salud física y mental. Es esencial saber hacer un duelo, y más que por la lesión, esto tiene que ver con cerrar un ciclo que termina de manera gloriosa. Y cuando algo termina gloriosamente, también debe ser llorado".

Repasá la entrevista completa: