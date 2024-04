Ya lo decían los griegos: ¿Toda enfermedad empieza en el intestino?

En una conversación con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), nos enteramos de la mano del Dr. Fabio Nachman, médico gastroenterólogo, la enorme importancia para nuestras funciones cognitivas del aparato digestivo.

“Es una apreciación, por dos motivos: la cantidad de neuronas que posee el aparato digestivo con ciertas funciones distintas de lo que es el sistema nervioso central. Esto tiene que ver con el movimiento de los diferentes órganos del aparato digestivo, llámese esófago, estómago, intestino delgado, cada uno tiene un movimiento diferente, y hay que mover muchos metros, y esto se obtiene a través de neuronas que son responsables de transmitir al músculo cómo tiene que ir contrayéndose y a qué velocidad, con qué frecuencia”, dijo Nachman.

Dr. Fabio Nachman, médico gastroenterólogo

El segundo cerebro del cuerpo humano

“Otras que se encargan de tener sensibilidad en cuanto al dolor, otras que se encargan de segregar sustancias; entonces la cantidad de neuronas que posee el aparato digestivo son tantas como el sistema nervioso central. Lo otro, es que hay un gran vínculo entre el sistema nervioso central y el aparato digestivo, de manera bidireccional, tanto del sistema nervioso central hacia la parte digestiva, con señales y también desde el aparato digestivo hacia el sistema nervioso central, por distintas vías, como las neurológicas a través de sensaciones de dolor y a través de liberación de sustancias que se producen en el aparato digestivo y van a repercutir sobre el sistema nervioso central, por eso se dice que es el segundo cerebro”.

“Hay personas que se ponen nerviosas y por ahí pueden tener episodios de diarrea. Se compara como el segundo cerebro, pero en realidad tienen funciones diferentes. A mí me gusta considerar el aparato digestivo como una prolongación del sistema nervioso central, siendo que el sistema nervioso central muchas veces se manifiesta a través del aparato digestivo y el aparato digestivo es como el receptor del mundo exterior, donde incorporamos alimentos y esto repercute en el sistema nervioso central”.

Las sensaciones digestivas del sistema nervioso central

“Muchas de las cosas que sentimos son centrales, quiere decir que uno lo manifiesta como algo referido al aparato digestivo, como cuando sentimos que se me cerró la boca del estómago, pero en realidad es una sensación a nivel del sistema nervioso central. O sea, el sistema lo hace a través de distintas señales, nosotros tenemos el sistema nervioso común, también hay un sistema que se llama autonómico, que es simpático y parasimpático, y esto interactúa permanente con nuestro entorno, o sea si nos asustamos sentimos como sensación de pinchazo, transpiramos, nos ponemos fríos, esto afecta la frecuencia cardiaca. El sistema nervioso central es como un gran director de orquesta”, dijo el gastroenterólogo.

“La realidad es que la microbiota, lo que antes se conocía como flora intestinal, es responsable de la síntesis de muchas sustancias que hoy conocemos como neurotransmisores. No se encuentra aún la vía por la cual la serotonina podría llegar al sistema nervioso central y se cree que la mayor parte de la serotonina que está a nivel del sistema nervioso central se sintetiza ahí mismo, no está confirmado si dicha serotonina repercute en nuestro estado de ánimo, por lo cual verán que mucha gente lo da por hecho, sin embargo, todavía hay cabos que no se terminan de atar”, explicó el profesional médico.

¿Somos lo que comemos?

“Cuando decidí hacer gastroenterología no sabía la situación en la que íbamos a estar hoy, pero le pondría un 7 u 8. Siendo que uno puede explicar todas las patologías que puede tener un individuo, pero hay una relación muy directa con nuestra forma de alimentación, pero no puedo vincular todo a la alimentación, sino que gran parte tiene que ver con nuestros hábitos, por ejemplo, de tabaco, de alcohol, la actividad física que realizamos”.

“La alimentación tiene una relación muy importante, por ejemplo, hay evidencia que los ultraprocesados no son un alimento y traen mucho trastorno a los que estamos acostumbramos, sobre todo en la última década después de la industrialización, hay evidencia que aquellas personas que tienen un patrón alimentario más de estilo mediterráneo, relacionado con una nutrición variada, que incluya frutas, pescado, frutos secos, viven más y sufren menos depresión”, concluyó el especialista.

