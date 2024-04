Una franja etaria de mujeres sufre complicaciones por culpa del alcohol

El creciente número de pruebas que demuestran que el aumento del consumo de alcohol ha provocado mayores tasas de mortalidad y enfermedades tiene ahora un componente más: un nuevo estudio publicado recientemente, en el que se demuestra que las mujeres entre 40 y 64 años tienen una probabilidad mayor de experimentar complicaciones graves, como enfermedades cardiovasculares y hepáticas, relacionadas con el alcohol. A esto se le suma también el síndrome de abstinencia, muy común en los pacientes que eligen desprenderse de dicho vicio.

El informe fue publicado este viernes 12 de abril en la revista JAMA Health Forum. Para obtener los datos, los profesionales estudiaron los datos de reclamos de seguros entre 2017 y 2021 de más de 14 millones de estadounidenses mayores de 15 años, y allí descubrieron que durante el primer año y medio de la pandemia de coronavirus las mujeres ubicadas en esa franja etaria eran más proclives a sufrir complicaciones de salud.

El consumo de alcohol en los Estados Unidos aumentó significativamente en los últimos 20 años, según indicó Timothy Naimi, director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Uso de Sustancias, de la Universidad de Victoria. El profesional fue coautor de un documento que demostró que las muertes por consumo excesivo de alcohol aumentó en Estados Unidos casi un 30% entre 2016 y 2021.

Si bien la cantidad de hombres que mueren por causas relacionadas con la bebida, los fallecimientos de mujeres se están incrementando a un ritmo más veloz. Bryan Shuey, profesor asistente de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, aseguró que "la brecha se está reduciendo". Shuey es también autor principal de este nuevo estudio, trabajo que cubrió un sinfín de complicaciones en el organismo femenino.

La investigación y las enfermedades

En el trabajo publicado por los profesionales se analizaron problemas graves de salud relacionados con el consumo de alcohol. Entre ellos aparecieron enfermedades hepáticas y cardíacas, inflamación del revestimiento del estómago con hemorragias, pancreatitis, trastornos del estado de ánimo y síndrome de abstinencia. Se compararon los datos de los reclamos de seguros por estas complicaciones con los índices que se esperaban ver en función de la prevalencia de estos males en el pasado.

Desde abril de 2020 y hasta septiembre de 2021 las mujeres entre 40 y 64 años experimentaron dichas complicaciones relacionadas con el alcohol, con tasas más altas de lo que habían predicho los investigadores. La mayoría de estas afecciones se desarrollan cuando la grasa se acumula en el hígado, y si el daño causado por el consumo de alcohol continúa, el tejido que se cicatriza se acumula en el hígado y conduce a una etapa posterior de la enfermedad, llamada cirrosis. Y algunas personas que ya tenían enfermedades hepáticas, relacionadas con el alcohol, desarrollaron también una inflamación grave del hígado, conocida como hepatitis relacionada con el alcohol.

Si bien los hombres sufrieron este rosario de enfermedades en la franja etaria de 40 a 64, no creció a niveles preocupantes. Sin embargo, "no están fuera de peligro y siguen enfrentándose a riesgos para la salud", comentó Shuey. Pero los datos de las aseguradoras, comenta el profesional, no cuentan la historia completa: "Si alguien es atendido en urgencias por una inflamación de páncreas, pero no revela sus antecedentes de consumo de alcohol, es posible que esa inflamación no se registre como relacionada con el alcohol".

Lo que hay que saber

Estos resultados ponen de manifiesto que los patrones de consumo excesivo de alcohol pueden tener graves consecuencias para la salud. En los últimos diez años, un número cada vez mayor de mujeres norteamericanas, sobre todo de mediana edad, declararon beber en exceso, según Keyes.

“Antes, los varones de 18 a 25 años eran los más propensos a beber o a emborracharse”, sostuvo Aaron White, neurocientífico del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo. Ahora, el consumo excesivo de alcohol se da más entre personas de 26 a 34 años y es cada vez más frecuente entre las mujeres. “Todo se está retrasando”, dijo.