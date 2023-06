Un cuerpo flaco no siempre es sinónimo de saludable: ¿por qué?

La buena alimentación no tiene nada que ver con un cuerpo esbelto, flaco o bello, sino todo lo contrario. En ocasiones, nos acostumbramos a decir que un cuerpo es o no saludable solo viendo su peso y esto es un error.

Gustavo Alcalá, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y y señaló que esto viene de “la cultura”, pero hay que entender que no es así, ya que por más flaca que se vea una persona, no quiere decir que tenga los nutrientes necesarios, ni se alimente correctamente. Esa persona por el contrario, puede tener problemas de colesterol o anemia, como también este falta de proteínas etcétera.

“El sistema de salud discrimina a los feos y prefiere a los lindos, entonces es muy importante realizar chequeos”, detalló el entrevistado. En este sentido, explicó que “el 85% de lo que medimos y el 75% de lo que pesamos, es genético”, entonces si nos acostumbramos a comer mal y a no darle a nuestro cuerpo las vitaminas que necesite vamos a padecer algunas enfermedades por ello, a pesar de ser más flacos o más gordos.

Si bien hay personas que se predisponen a aumentar de peso, estas tienen que tener todavía más paciencia para comer correctamente y mantener un estilo de vida saludable, quizá mucho más que un flaco. Y esto es lo que “no va a cambiar”, puntualizó.

Alcalá lo ejemplificó como que “hay una especie de adolescencia perpetua que estamos persiguiendo, y cómo no la vamos a alcanzar nunca, nos puede enfermar”.

Por este motivo, aconsejó que las personas vean qué es lo que hacen en su vida y en su rutinas diarias, antes de entrar en tomar “fármacos, dietas milagrosas, en cirugías plásticas, en botox, colágeno”, porque esto será una “batalla perdida”.

“Tenemos que ir a una medicina polistica que tenga en cuenta el contexto y que no solo mire las pocas cosas que los médicos preguntan, si fuma o no, cuánto pesa, qué come, qué antecedentes de enfermedades tiene. Tenemos que ir a la herencia a y los determinantes sociales de salud”, agregó.

Finalmente, expuso que lo más importante es que como las modas cambian constantemente, siempre es necesario “desarmar ideologías, y conocer cómo nos vamos a relacionar con estos pacientes que son personas”, para que cada uno de ellos pueda ser atendido como tal, fuera de los estereotipos para poder conocer en profundidad de dónde viene, cuáles han sido sus hábitos y en qué es más fuerte o más débil. A partir de ahí se podrá ayudarlo con más facilidad.