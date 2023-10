Seguramente muchos habrán escuchado acerca de la existencia de la resistencia a la insulina. Pero: ¿qué es y cómo saber si se padece?

La resistencia a la insulina

Después de comer, los niveles de glucosa en sangre aumentan. Por eso, el páncreas produce insulina que ayuda a las células a utilizar el azúcar y devolver la glucosa a un nivel normal. Pero cuando una persona es resistente a la insulina, el organismo no reacciona como debería y las células no pueden absorber la glucosa necesaria. Por ese motivo, el páncreas genera más insulina, pero llega un momento en que no puede mantener ese ritmo.

Con el paso de los años, el nivel de azúcar comienza a mantenerse alto después de comer, lo que convierte en prediabetes. Se considera que un nivel de glucemia de entre 100 y 125 mg/dl en ayunas es prediabetes. Al mismo tiempo, si se superan los 125 mg/dl, se diagnostica diabetes tipo 2.

Se estima que, en Estados Unidos, 37,3 millones de adultos padecen diabetes y 96 millones tienen prediabetes. Por ese motivo, también se calcula que existen un gran número de personas con resistencia a la insulina sin detectar.

Al mismo tiempo, personas con ciertas características genéticas, como quienes padecen distrofia miotónica o lipodistrofia, suelen tener resistencia a la insulina. Además, si algún familiar sufre de diabetes de tipo 2, es más probable que otro tenga resistencia a la insulina. Otro factor que influye es la aparición de triglicéridos altos, colesterol LDL alto o colesterol HDL bajo.

La edad también es un factor porque los datos muestran que, a mayor cantidad de años, más tendencia a la resistencia. Otras cosas a tener en cuenta son la dieta inadecuada y la poca actividad física. También se detectó que algunas enfermedades metabólicas u hormonales están relacionadas como la hipertensión arterial, las cardiopatías, la enfermedad hepática grasa no alcohólica y el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Sintomas posibles

Algunas señales pueden dar indicios de que estemos resistiendo la insulina. Estos son los más característicos.

Tener hambre o cansancio todo el tiempo

Al no absorber la glucosa eficazmente, la comida puede no estar aportando mucha energía. Por ese motivo existe la sensación de cansancio y una necesidad de comer dulce o comidas ricas en carbohidratos.

Aumento de peso

Como el azúcar no se almacena, se convierte en grasa. Esto es un círculo vicioso: a más grasa, más resistencia.

Que aparezcan manchas oscuras en la piel o papilomas cutáneos

Aquellos con resistencia avanzada muestran una tendencia a desarrollar papilomas cutáneos o una afección denominada acantosis nigricans, que son unas manchas oscuras que se pueden desarrollar en la nuca, cuello, axilas o ingle.

Menstruación irregular

Si bien esto puede estar relacionado con varias patologías, también se presenta en casos de resistencia a la insulina.

Necesidad de tomar más agua y orinar más

Mientras la resistencia aumenta, los niveles de azúcar en sangre hacen que los riñones trabajen más, por lo que es necesario beber más e ir más al baño.