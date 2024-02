Vuelta al cole: ideas para que los chicos coman variado y saludable

Con el inicio de clases, comienza en cada grupo familiar un nuevo desafío: lograr que los chicos se alimenten bien, tanto en casa como en el colegio. La alimentación es un pilar fundamental en la salud de los más chicos y del rendimiento escolar.

Al respecto, la nutricionista Araceli Vallone en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News): “Ir cambiando está buenísimo, en la medida que más se pueda, de a poco, dejar atrás los alimentos procesados, más empaquetados e inclinarse por más frescos, saludables y que aporten mejor calidad nutricional. Hay que buscar un equilibrio, sobre todo en los chicos”.

Las frutas como primera opción

Y agregó: “Primero hay que saber si los chicos tienen la posibilidad de dejar la vianda en la heladera o se tienen que mantener en frío, en las heladeritas que lleven, luncheras hasta el horario de la ingesta.

Esto es importante porque a veces eso define qué podemos mandar y qué no, pero supongamos que tiene un elemento en donde se pueden poner botellitas congeladas para que mantengan buena temperatura, por ejemplo, frutas, la banana que puede ir con cáscara, va bárbaro, es fácil de comer, en general a casi todos los chicos les gusta, es una buena opción y sino prepararles una ensalada de fruta, en algún pote con tapa"

"Acá lo que vemos son muchos colores, mientras más colorida sea la ensalada de frutas más aportes de vitaminas y minerales vamos a encontrar. Esta es una buena opción, se puede hacer demás y mandar dos días con dos viandas un poco de ensalada de fruta. Manzana también puede ser, que puede ir cortada para que le sea más fácil de comer”.

En cuanto al presupuesto de cada familia, Vallone se refirió a las opciones más adecuadas: “La fruta de estación siempre será la más económica, ahora tenemos melón, sandía, empieza la época de las uvas, que bien lavadas son fáciles de comer y es una buena opción. Además, es lo más apropiado para la época del año, por algo en verano se come sandía, melón, con mucho aporte de agua y fibra. Incluso, desde el punto de vista económico, es un aspecto muy importante, en comparación al valor de los paquetes de galletas, por ejemplo”.

Y continuó: “Marzo es un mes caluroso. Por eso, si la fruta va entera, como en el caso de una banana, puede estar a temperatura ambiente, si va cortada, tiene que estar refrigerada. Están las mini heladeras, como las de la playa, pero en chiquitas, sólo hay que ponerle bastante hielo y eso conserva la temperatura durante la jornada. Si un yogur está fuera de la heladera no se puede consumir, si no tienen las condiciones para mantenerlo en la temperatura que tiene que estar, es preferible que lo coman en casa y se llevan frutas, frutos secos, pasas de uva”.

Otras opciones a los lácteos y que no necesitan refrigeración

“Hay unas barritas que tienen mayor cantidad de proteínas y de fibra, en comparación con otras comerciales. Los papás se pueden fijar en el rótulo y comparar. Con una porción del tamaño de las barritas, que ronda entre los 25 y los 40 gramos, alrededor de 4 gramos de proteínas está bastante bien. Esta es otra opción, en caso de que no puedan llevar yogurt o frutas”, sostuvo.

Aunque hizo una salvedad con respecto a este alimento, en particular: “Las barritas suelen tener mucho porcentaje de azúcar y de grasa, además no dan saciedad. Al no tener fibras y proteínas, los chicos se comen dos o tres porque no los llena. No les digo las barritas del bien ni del mal, sólo que pueden ser más baratas y puede que sean de más fácil acceso. Hay marcas comerciales que están en todos los kioscos, en estaciones de servicios, en todos lados”.

La importancia de la organización semanal

“Uno sabe que tiene que preparar la vianda todos los días, y también que lo tiene que hacer con tiempo, organizarse y ahí se le podrá dar una mejor calidad nutricional a los chicos, y si un día no se puede, se puede apelar a algunas galletitas que no van a afectar en la salud del chico, siempre y cuando esto sea una vez cada tanto”, aportó a modo de consejo la nutricionista.