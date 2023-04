¿Qué es ser demisexual y por qué es un término que está de moda?

Con el correr de los años y las décadas las formas de vincularnos con un otro han cambiado por completo. Es que debido a que nosotros estamos en constante transformación también lo está todo lo que nos rodea. Lo que antes estaba mal visto o no se podía hacer, hoy se puede y la libertad de elección es cada vez más importante en todas las sociedades del mundo.

En el último tiempo se conoció un nuevo término: la ser demisexual y Sandra Magirena, ginecóloga especialista en Sexología, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó de qué se trata.

"Siempre aparecen terminologías nuevas que acontecen en un intento de querer poner en una casilla lo que es la sexualidad de las personas", entonces todo lo que rodea esa comunicación afectiva, expresión y sexualidad es infinita y por ello hay numerosas formas de llamar a las cosas, por lo que una persona si lo considera se alinea con eso.

¿Qué es ser demisexual?

Según contó la especialista, el término se utiliza para "personas que no pueden sentir deseo sexual si no tiene una relación emocional", aunque aseguró que en este caso, "es probable que estas personas puedan tener alguna problemática en cuanto a la expresión y manifestación del deseo sexual".

En este sentido, explicó a qué se refiere esto: “Uno puede sentir pasión, erotismo puro, que es sustancias puras hormonales que llevan a la persona a tener un encuentro sexual por el sexo mismo, la lujuria, que se tiene sexo, se satisface y ya está, pero tiene un gran componente y una química cerebral particular, pero también hay personas que se enamoran y que la sexualidad viene después".

Quizá esto se puede llegar a relacionar mucho en épocas antiguas en donde "había todo un período en donde conocías a la persona en el boliche, esperabas los lentos para juntarse y bailar y ver qué pasaba y después le dabas el teléfono y tenías que esperar a que te llamara", en ese momento había un tiempo previo "en donde uno por ahí de entrada podía sentir erotismo y atracción sexual, pero a lo mejor no".

El lado B de la demisexualidad

La especialista considera que adoptar esta palabra es ponerle un título a una dificultad y expuso que cuando una persona le expresa que "si no se enamora no puede", aconseja primero que esa misma persona "explore su propia sexualidad, el placer, el erotismo, su conexión con eso y que después analice si tiene o no deseo sexual y con quiénes lo va a tener".

Por su parte, consideró que siempre "hay que respetar a cada uno", ya que "si una persona necesita enamorarse para tener sexo, fantástico si esto no genera ningún conflicto, es su vida. Ahora por qué hay que ponerle un rótulo, cuando uno tiene que ponerle un rótulo a algo es porque alguna inestabilidad en ese tema tiene".

Lo cierto, es que cada persona puede o no elegir serlo, lo importante es haber tenido una "educación sexual integral" destacó para que la persona conozca todos las aristas y pueda decidir con más información. Teniendo en cuenta que los gustos van cambiando es probable que en un momento te sientas en sintonía con esta demisexualidad y en otro momento no.

"Hay que dejarse explorar por los sentimientos y ver qué nos pasa", concluyó.