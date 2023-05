La importancia de estar atentos a la salud perinatal

Ser madre es una experiencia única para cada mujer. A veces, resulta difícil entender los cambios que sufre cuando comienza a maternar. En el marco de la Semana de la Salud Mental Materna, Agustina Wainsztein, médica psiquiatra especialista en perinatalidad, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y comentó: “Desde el 2017, salieron los primeros estudios de investigación que avalan un poco los cambios conductuales y de estado de ánimo materno en esta etapa. Son estudios de neurociencia”.

“Son bastante recientes los estudios científicos que hay y que empiezan a describir cómo es el comportamiento materno, cómo cambia la conducta maternal o cómo cambia el pensamiento de una mujer en su forma de maternar a medida que está embarazada y su cerebro va modificándose en pos de recibir un recién nacido y entender sus necesidades y poder vincularse con el recién nacido de una manera saludable”, informó.

“También al mismo tiempo se está estudiando, hay mucha evidencia científica de cómo cambia el cerebro de los padres, el de los abuelos y el de otros cuidadores del niño. Eso también es bueno saber, que no solo la mujer experimenta cambios, sino también las personas que la acompañan”, agregó.

Atención a los detalles

“No todo es patológico o no todo es sinónimo de enfermedad en un embarazo, en un puerperio. Todo esto depende del paciente, de sus antecedentes, de su historia psiquiátrica o no, de dónde proviene, de su contexto socioeconómico y social. Hay un montón de factores pero hay muchos cambios emocionales que se dan en la mujer a lo largo del embarazo que son esperables y normales”, aseguró Wainsztein.

“En el primer mes del parto se trata de hacer una distinción de si los síntomas que la mujer está manifestando se daban durante el embarazo, entonces por ahí la sospecha de depresión es más fuerte, o si es el típico baby blues, ese estado de ánimo decaído, con tristeza, con híper sensibilidad emocional que es algo esperable”, informó.

"Uno empieza a observar ese estado de ánimo a medida que van pasando las semanas del posparto y a raíz de 15 días o de un mes del posparto uno empieza a evaluar si se instalan síntomas. Por qué es importante detectar esto, por qué es importante que obstetras, pediatras que ven a estas mujeres detecten cómo está esa mamá, porque se sabe que tener síntomas depresivos o de ansiedad puede afectar el vínculo del recién nacido”, explicó.

El supuesto instinto maternal

“En el ámbito perinatal ya no hablamos de instinto porque es un concepto que genera culpa a muchas mamás por no poder conectarse con ese bebé o de disfrutar esa etapa como se espera socialmente”, consideró.

La especialista explicó que son preconceptos sociales acerca de la maternidad, que debería ser “una etapa plena en donde no podes estar deprimida, triste porque la llega de un bebé es lo mejor que te puede pasar, lo más positivo y para muchas mujeres esto es lo que demora la consulta en psiquiatría, lo que afecta su salud, lo que afecta poder expresarle a sus seres queridos que no está tan contenta como ellos pretenden y esa sensación de frustración hacen que oculten los síntomas y no se consulte a tiempo”.

Recurrir a los que saben

“Como estrategia de prevención primaria de la salud, todos los profesionales de la salud deberían estar capacitados para poder abordar patologías o sintomatologías como es la depresión y la ansiedad en general y sobre todo en un posparto o en un embarazo. Cualquier especialidad de la medicina debería poder estar entrenado en poder abordar este tipo de circunstancias o patologías”, finalizó.

La nota completa