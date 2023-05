El cansancio y el sueño pueden relacionarse con un mal funcionamiento de la tiroides

El 25 de mayo es también el Día Mundial de la Tiroides. Esta fecha se celebra con el objetivo de concientizar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud teniendo en cuenta que el 60% de los pacientes no sabe que tiene una afección.

Sandra Licht, Endocrinóloga, habló en el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó que su importancia deriva de que "la tiroides regula todo y puede ser que funcione de más o de menos”.

Siempre que haya una irregularidad vamos a poder darnos cuenta de ello. En este sentido, detalló que "cuando funciona de más, hablamos de hipotiroidismo y este puede llegar a generar que tengamos más calor y taquicardia. Que estemos mas intolerantes y también podemos tener temblores”.

A pesar de que es difícil darnos cuenta porque es una glándula que se encuentra en la zona del cuello, en ocasiones podemos llegar a verla -debido a que se presenta un agrandamiento- y puede generar molestia”.

Según manifestó la especialista “las mujeres pueden ser más propensas a presentarla”, pero es algo que no está del todo estudiado. A su vez, en el último tiempo, especificó que “hay cada vez más casos en hombres” y por esto actualmente se piden más estudios.

Esta enfermedad “no se puede prevenir”, pero si sabemos que como la glándula “necesita yodo, las zonas en donde hay deficiencia de yodo, pueden generar deficiencias”.

Debido a esto, Licht contó que existe una ley nacional que indica que la sal que se vende en el país “tiene que estar yodada” y esto hizo que baje esta patología, porque antes existían zonas endémicas ejemplificó, en donde el yodo en el agua “era nulo” y la persona no tenía de dónde consumirlo. “La glándula tiroidea necesita de yodo para formarse y formar las hormonas, entonces si no lo tiene, no se forma y hay deficiencias", sumó.

La importancia de los análisis

Con las nuevas tecnologías reconocemos muy fácil si existe alguna irregularidad, es por eso que aconsejó realizarse estudios constantemente para controlar que todo esté dentro de la normalidad: “Fácilmente se pueden hacer diagnósticos. Hoy se solicita de más, porque a si se piden estudios de todo para conocer la situación del paciente”.

Consultá con tu médico

Finalmente, la especialista sugirió que si bien los síntomas pueden confundirse con otras patologías, básicamente, explicó que pueden relacionarse con “cansancio, sueño y dificultades para concentrarse y en las mujeres -específicamente- alteraciones en el ciclo menstrual".

Si contas con algunos de estos síntomas, podés realizar una consulta con un especialista de confianza. Esto es fundamental en las mujeres es "sobre todo cuando están en edad fértil y buscan el embarazo. Gracias a esto el bebé se forma”, concluyó.