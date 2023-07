La miopía en niños se puede revertir: ¿cómo curarla a tiempo?

El encierro en la pandemia disparó un aumento de la miopía del 40%. Aunque no se sabe exactamente cuál es la causa principal, se cree que la iluminación es un factor importante. Se ha demostrado que los niños que están expuestos a una mayor iluminación en los jardines de infancia tienen menos probabilidades de desarrollar miopía.

Carlos Kotlik, jefe Servicio Oftalmología Hospital Notti, explicó que el aumento de la miopía se debe a la "falta de exposición al aire libre y la exposición excesiva a dispositivos tecnológicos".

Esto ocurrió debido a que durante el confinamiento "los niños pasaban más tiempo dentro de sus hogares, utilizando computadoras y jugando videojuegos en lugar de jugar al aire libre" y que hay muchos detalles que se pasan por alto y que ayudaron a que esto suceda.

Y expuso: "Sabemos que las pantallas, el efecto que tienen las letras con fondo blanco y letras negras, es malo. Entonces hoy estamos recomendando a los niños con miopía o que corren riesgo de volverse miopes, que el fondo de la pantalla sea dark, para que esto no se produzca".

El Dr. Cotlik mencionó que existen diferentes tipos de miopía y que no todas son heredables: "Hablamos de la miopía como si fuera una sola, pero debemos hablar de las miopías porque son muchas y son diferentes, una de ella es heredable, hay tipos de miopías que no se puede hacer nada porque está en los genes, no es la más común".

Algunos tipos de miopía son claramente heredados, pero la epidemia de miopía que se está enfrentando actualmente no se debe únicamente a factores hereditarios.

La miopía escolar, que es la que se está tratando de combatir, está relacionada con el ambiente y los hábitos de vida: "La miopía que nos preocupa ahora es esta, una miopía que tiene que ver con el ambiente, con que los chicos tienen que salir afuera, tiene que ver con no estar con el trabajo de cerca, tiene que ver con la iluminación y que estamos combatiendo a través de estos modos de vida y a través de gotitas y con lentes especiales".

Recomendaciones

El objetivo es prevenir la progresión de la miopía en los niños, ya que una vez que se desarrolla en los adultos, no se puede revertir: "Algunas medidas recomendadas incluyen pasar al menos dos horas al día al aire libre, utilizar dispositivos en modo oscuro y considerar el uso de gotas o tratamientos médicos especiales".

También consideró importante "tener en cuenta que el enfoque actual no se basa únicamente en la prescripción de lentes, sino en la adopción de medidas adicionales para evitar la progresión de la miopía. Si un niño es miope, lo que hay que tratar de evitar la progresión de la miopía y esto se hace pasando 2 horas por día al aire libre, teniendo el celular en modo oscuro, usando gotas correspondientes y lentes especiales".