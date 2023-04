Esta es la droga 'mágica' en Hollywood que se usa para bajar de peso

Durante el último año, un medicamento destinado a tratar la diabetes, Ozempic, se puso de moda a la hora de tratar la obesidad. Su popularidad es tanta que hasta se volvió furor en Hollywood, tanto que durante la última ceremonia de los Oscars, especulaban en torno a la figura de algunos actores en la alfombra roja y bromeaban con la posibilidad de que alguna de ellas fuera gracias a la droga.

Lo cierto es que el medicamento se agotó en farmacias y hubo faltantes a nivel mundial y es por ese motivo que muchos especialistas intentan salir a aclarar cuándo se debe utilizar y por qué, ya que no se trata de un tratamiento "milagroso".

En este sentido, indicaron que solo puede utilizarse "si se acompaña de un cambio de estilo de vida: alimentación adecuada, ejercicio físico y dentro de un tratamiento médico, con los controles correspondientes". El problema es que muchos pacientes, que no tienen diabetes "quieren usarlo para bajar de peso sin cambiar su estilo de vida, en cuanto a alimentación y ejercicio y esto "no es posible", aseguraron.

¿Qué es lo que produce?

De acuerdo con la información brindada por médicos "esta droga opera sobre el sistema nervioso central y el periférico y logra generar cambios conductuales porque modifica a nivel del cerebro y del estómago la sensación de saciedad. Y la sensación de hambre emocional, este picoteo constante, hábito que tanto cuesta modificar en las personas con sobrepeso". Entonces, es un tratamiento que "logra muy buenos resultados en ese sentido porque al lentificar el vaciamiento del estómago, aumenta la sensación de saciedad”, detallaron.

¿Cómo es la norma en nuestro país?

En Argentina, la produce el laboratorio Novo Nordisk, pero solo está autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (Anmat) para su uso como parte del tratamiento de la diabetes tipo 2.

Lo que sucede es que esto no se respeta y algunos pacientes concurren a los consultorios para iniciar un tratamiento, quienes la adquirieron sin prescripción médica en algún canal alternativo. Esto es lo que no debe ocurrir, ya que en Argentina todavía no se puede usar para trata la obesidad.

El médico clínico Ramiro Heredia, del Hospital de Clínicas y editor del portal Infomed lo afirmó: "Hoy no podemos usarla para el descenso de peso, aunque hay que reconocer que es una droga muy noble, que está teniendo muy buenos resultados y que en otros países se emplea para el tratamiento de la obesidad, e incluso el sobrepeso". A pesar de ello contó que en un tiempo podría permitirse.

¿Cuándo estará disponible en Argentina?

Algunos expertos sostienen que "tal vez para fin de año, para que el Ozempic para tratar obesidad esté disponible en la Argentina".

Si bien es algo que muchos esperan con ansias, se supo que es un tratamiento costos, ya que la persona tiene que gastar entre 50.000 y 91.000 pesos mensuales, a diferencia de los pacientes diabéticos, que logran una cobertura por obra social o prepaga de hasta el 90%.