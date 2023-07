Cuando 鈥渘uestros queridos viejos鈥 comienzan a mostrar deterioro cognitivo, todos los que los rodean sufren a la par la ca铆da de su calidad de vida. Por eso, hay instituciones y asociaciones que intentan colaborar con unos y otros.

El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialog贸 con Viviana Bilezker, creadora de la Asociaci贸n El Faro, quien explic贸: 鈥淓l Faro es una ONG que lleva 15 a帽os de vida dedicada a la capacitaci贸n y al acompa帽amiento, en todo aspecto el amplio que 鈥榝in de vida鈥. Esto significa acompa帽ar a personas que est谩n conviviendo con una enfermedad terminal de cualquier edad, acompa帽ar al entorno familiar, a los cuidadores, acompa帽ar a personas mayores que puedan estar saludables, pero que est谩n afrontando su finitud y desean prepararse, resolver cuestiones pendientes e incluso el desaf铆o de acompa帽ar a aquellos a mayores que desarrollan demencia鈥.

Mejor temprano que tarde

鈥淐uando le pasa a otro, uno tiene las cosas claras, pero cuando le pasa a uno se desorienta. Por eso intervenimos, para orientar, para ayudar. Una cuesti贸n importante que quiero destacar es que, en t茅rminos generales, las demencias est谩n infradiagnosticadas. Se espera demasiado en t茅rminos de tiempo para consultar y lo que sucede es que ya se llega a la consulta con cierto desgaste, con preocupaci贸n y con cierto fastidio porque ese mayor que se olvida donde puso las llaves, que no se acuerda d贸nde dej贸 el auto, ya est谩 dando se帽ales de que algo pasa. Y se demora. Entonces una importante informaci贸n es no demorarse, hacerlo antes de tiempo鈥, coment贸 Bilezker.

As铆 trabajan

鈥淣osotros hacemos la formaci贸n y la capacitaci贸n. En este momento la estamos dando de forma virtual, despu茅s de la pandemia. Siempre tuvimos presencial y virtual. Despu茅s de las vacaciones de invierno retomaremos presencial y virtual. Los acompa帽amientos que hacemos desde el equipo, una vez que formamos a las personas pasan a ser parte del equipo de acompa帽amiento, ese acompa帽amiento es virtual o presencial. Virtual es cuando no es posible llegar al domicilio porque estamos en Buenos Aires y si nos consultan de provincias o de otros pa铆ses solo lo podemos hacer de forma virtual, a menos que tengamos personas formadas en esos otros lugares, que afortunadamente las tenemos y hacemos la conexi贸n para los presenciales. El acompa帽amiento nuestro es prioritariamente en el domicilio de la persona鈥, cont贸.

Qu茅 estrategias se pueden implementar

鈥淐uando la cognici贸n declina o se deteriora y ya no puede funcionar desde el punto de vista de la l贸gica, es esencial lograr mantener la conexi贸n emocional, que va a adoptar caracter铆sticas especiales porque una persona que tiene una dificultad cognitiva va a expresar sus emociones sin ning煤n pudor, a trav茅s de conductas que hay que aprender a leer鈥, explic贸 Bilezker, quien luego remarc贸 que 鈥渓a vida emocional sigue intacta, la persona sigue teniendo miedos, enojo, tristeza, alegr铆a, placer, sigue teniendo necesidades b谩sicas de supervivencia. Solo que no las puede decir. La tarea de quien acompa帽a es aprender a entrar a ese mundo emocional, nosotros decimos, todo lo que hace una persona con demencia tiene sentido en un contexto que no sabemos cu谩l es y que nos toca a nosotros intentar reconstruir, imaginar, interpretar鈥.

驴Qui茅nes forman la asociaci贸n?

鈥淓l Faro est谩 compuesto por un equipo de gente que brinda la capacitaci贸n de nuestro modelo de acompa帽amiento y el servicio de acompa帽amiento est谩 compuesto por los acompa帽amientos que formamos y que muchos son profesionales de la medicina o de la psicoterapia. Tenemos un equipo de asesores en medicina paliativa que nos acompa帽a permanentemente鈥.

Para contactar a El Faro, se puede escribir a su cuenta de Instagram

La nota completa